Bellissima notizia per uno dei protagonisti di Squid Game, l’attore è finalmente diventato papà, vediamo chi è e come ha annunciato il lieto evento ai suoi fan.

Squid Game, la nuova serie firmata Netflix che ha fatto letteralmente impazzire tutto il mondo. Si tratta di un’idea sudcoreana disponibile sulla piattaforma in lingua originale con sottotitoli italiani.

Nelle ultime ore è arrivata una notizia bellissima riguardante uno dei protagonisti della serie, stiamo parlando di Park Hae Soo è uno degli attori del cast di Squid Game.

L’uomo nella serie tv interpreta Cho Sang-woo, amico d’infanzia del protagonista Gi-hun, nel quartiere è conosciuto per aver costruito un impero finanziario, ma alla fine si rivela pieno di debiti e in bancarotta.

Come dicevamo nelle ultime ore è spuntata sul web una notizia riguardante l’attore, ebbene Park Hae Soo ha dato alla luce il loro primo figlio.

Vediamo nel dettaglio le sue parole.

Squid Game: Park Hae Soo è diventato papà

A lanciare la notizia è stata l’agenzia dell’attore scrivendo sui social “il nostro Park Hae Soo è diventato padre” ma non solo anche lo stesso uomo ha commentato così il lieto evento durante un’intervista “Sono così grato che così tante persone in tutto il mondo si stiano congratulando con me per la nascita di mio figlio. Sono l’uomo più felice del mondo. Ho fatto sapere a mia moglie prima dell’intervista che la notizia sarebbe stata rilasciata oggi, quindi dovrebbe aspettarsi di sentire presto molte persone”

Ovviamente i fan della serie non hanno potuto fare a meno di congratularsi con l’attore, infatti i social di Park Hae Soo sono intasati di commenti da parte dei suoi followers.