Serkan di Love is in the Air: Tutto sulla sua ex fidanzata

Tutto quello che c’è da sapere sulla modella ed attrice Serenay Sarika, ex dell’attore di Love is in the Air, Kerem Bürsin.

E’ una della attrici più seguite nel mondo dei social, in particolar modo su Instagram. Si tratta di Seranay Sarika, che ha preso parte del fortunato Love is in the Air.

L’attrice turca è nata il 1 luglio del 1991, ad Ankara, in Turchia. La sua sua è una famiglia benestante. Ed è molto amata nel suo paese.

Ha fatto il suo debutto nel film Şaşkın, del 2006 e qualche anno dopo ha preso parte al film Plajda (2008). Nello stesso anno, poi, ha recitato anche Peri Masalı. L’attrice ha preso parte anche nel film Adanalı e Lale Devri e Medcezir.

Anche se molto giovane, la famosa modella turca ha ottenuti prestigiosi premi per i suoi ruoli, come i due Golden Butterfly Awards.

Tutto sulla ex fidanzata di Kerem Bushin

Serenay Sarika è deve la sua fama anche per la sua storia d’amore con Karem Bushin, attore della famosa serie Love is in the air. I due si sono conosciuti sul set di una pubblicità di Jeans, dove entrambi erano i testimonial del brand.

La coppia, molto amata in Turchia, è stata insieme per circa 4 anni, dal 2015 al 2019. Quando si lasciarono i fan di questa stupenda coppia, sono rimasti molto stupiti.

Si è parlato molto della fine di questa relazione. Ci sono diverse versioni, una fra tutte destinata ai fan più romantici: infatti, i fan hanno sempre sostenuto che l’attore turco era destinato in realtà ad un’altra persona, ovvero Hande Ercel, conosciuta sul set di Love is in the Air.

A Verissimo, l’attore turco, infatti, ha rivelato “(…) Stavamo insieme tutti i giorni, per tante ore di seguito e a un certo punto è diventato difficile vederla solo come un’amica: è bellissima ed è una persona eccezionale”.

Ma la verità sarebbe tutto, tranne che romantica. Infatti, alcuni media hanno sempre affermato che Kerem Bushin era molto geloso del rapporto che la sua ragazza avrebbe mantenuto con il suo ex fidanzato.

Altri invece riportano che l’attore avrebbe chiesto, nel 2019, la mano della modella ed attrice. Lei contenta di questa proposta, avrebbe accettato. Ma ad una sola condizione, ovvero quella di un contratto pre-matrimoniale perché lei era, all’epoca dei fatti, molto più famosa di lui.