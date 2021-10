Avete mai visto la moglie di Claudio Baglioni? A quanto pare, il noto cantautore ha ottimi gusti in fatto di donne: lei è bellissima.

Claudio Baglioni è uno dei più importanti cantautori dei nostri tempi. Lui e tanti altri hanno fatto la storia della musica italiana e, ancora oggi, le sue canzoni sono ascoltate da più di una generazione. Il suo talento è arrivato fino alla Spagna ed inoltre, il musicista è uno dei pochi cantanti ad avere un’estensione vocale pari a tre ottave. Iconiche sono diventate le sue canzoni nel corso degli anni, tra le più famose ricordiamo Strada facendo, E tu…, Questo piccolo grande amore (tradotta addirittura anche in inglese), Viaggiare sulla coda del tempo e tante altre.

I suoi brani parlano prevalentemente di profonde storie d’amore e, come ogni poeta che si rispetti, anche Claudio Baglioni ha la sua musa ispiratrice. Nella sua vita, l’amore ha avuto un’importanza fondamentale, dal primo matrimonio con Paola Massari, fino ad arrivare alla relazione di una vita con l’attuale compagna Rossella Barattolo. Scopriamo quindi qualcosa in più sull’anima gemella dello storico ed iconico cantautore.

Ecco chi è Rossella Barattolo – la compagna di Baglioni

Rossella Barattolo e Claudio Baglioni si sono conosciuti nel lontano 1987 e l’inizio della loro storia d’amore non andò giù a molti dei fan del cantautore. Baglioni infatti, era appena uscito dal matrimonio con Paola Massari, la quale tra l’altro gli diede il suo primogenito Giovanni. Di conseguenza, Rossella venne vista un po’ come il terzo incomodo ed, inizialmente, non venne percepita favorevolmente.

I due erano molto diversi ed è proprio questo aspetto che accese la miccia: lei estroversa ed istintiva, lui chiuso e poco incline ad esprimere le sue emozioni – peculiarità che ha combattuto proprio attraverso la musica. In sostanza, Rossella e Claudia si compensano a vicenda e questo ha permesso l’instaurarsi di un’incredibile armonia.

Nello specifico, sappiamo che Rossella è classe 1958 ed è di origini pugliesi. Tuttavia, è una vera e propria donna senza frontiere: ha vissuto la prima infanzia a Los Angeles ed in seguito si è trasferita in Regno Unito per studiare marketing. Il rapporto tra Baglioni e la Barattolo, inizialmente nacque come una collaborazione professionale: il cantautore le propose di curargli le pubbliche relazioni e Rossella continua a svolgere questa mansione da allora.

La relazione venne ufficializzata solo nel 2008, in seguito al definitivo divorzio con la prima moglie. Nonostante i pregiudizi iniziali, la manager non ha mai smesso di sostenere il suo grande amore e, dal primo momento in cui l’ha visto, ha capito che avrebbe rappresentato una figura importante per il suo futuro.