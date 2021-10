La sensualità,Sabrina Ferilli bella e irresistibile allo stesso tempo

Sensuale come non mai, Sabrina Ferilli riesce ad essere sexy ed elegante allo stesso tempo. Ecco la foto che ha pubblicato su Instagram

Sabrina Ferilli è certamente una delle attrici di cinema e teatro più famose e amate dagli italiani. Strabiliante come giudice di reality show e coinvolgente da presentatrice, la Ferilli rimane sempre bellissima e i suoi fan la amano come non mai.

A dimostrarlo è una recente foto pubblicata dall’attrice sul suo profilo Instagram, dove mostra una scollatura da capogiro, riuscendo ad essere sensuale e allo stesso tempo elegante, come solo l’attrice romana sa fare.

Sabrina Ferilli, ecco la foto che ha pubblicato: sensualità ed eleganza allo stesso tempo!

Sabrina Ferilli è alle prese con il programma di Maria De Filippi, Tu Sì Que Vales, in onda su Canale 5. L’attrice si sta dimostrando una validissima giudice e riesce ad entusiasmare i fan grazie alla sua simpatia e alla sua dolce sensualità.

LEGGI ANCHE –> TALE E QUALE SHOW, LA FURIA DI ALBA PARIETTI: MAI VISTA COSÌ

La Ferilli ha indossato per la prima volta i panni del giudice e non ha affatto sfigurato di fronte ai suoi colleghi, anzi. Del resto l’attrice romana è nel pieno della vita e dimostra di avere ancora un’anima giovane e di grande entusiasmo. La stessa giovinezza che si respira guardando l’ultima foto che ha pubblicato sul suo profilo Instagram.

L’attrice 57enne dimostra di averne 30 e, leggendo i commenti dei fan, riesce a far emozionare migliaia di persone. La scollatura è da cardiopalma e la Ferilli riesce ad essere, come solo lei sa fare, sensuale ed elegante allo stesso tempo. Una vera diva!

Nella didascalia della foto pubblicata, la bella Sabrina ha scritto: “Ieri Mazurca…oggi Boogie-Woogie” un chiaro riferimento alla sua gratificante esperienza all’interno del programma di Maria De Filippi. Insomma, una seconda giovinezza quella dell’attrice.

LEGGI ANCHE –> JOELE CACCIATO DA UOMINI E DONNE: ARRIVA LA VERITÀ DELLA CORTEGGIATRICE ILARIA

La showgirl romana ha infatti dichiarato quanto sia importante mantenersi in forma e quanto sia difficile seguire una dieta sana ed equilibrata. Pur essendo una buona forchetta, infatti, Sabrina Ferilli riesce a resistere alle tentazioni culinarie della cucina romana. I risultati sono sotto gli occhi di tutti!