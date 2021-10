Vediamo insieme che cosa ci aspetta oggi in tv per quanto riguarda un nuovo appuntamento della soap opera Una vita.

Tutti i giorni, anche nel periodo estivo non si è mai fermata la messa in onda della nostra amata soap opera Una vita.

Ma vediamo di capire insieme che cosa ci aspetta per la giornata di oggi, dove il giudice finalmente si è espresso con la sentenza.

Iniziamo con il dire che Felipe è davvero triste e disperato perchè ormai il giudice ha parlato e detto la sentenza e non è più possibile fare altro.

La dark lady terrorizza tutti

Per lui Genoveva non ha ucciso Marcia, ma per l’avvocato è stato commesso un errore, e vuole capire come può dimostrarlo.

L’uomo decide di parlare con Laura, anche perchè la sua testimonianza ha fatto cadere tutte le accuse che erano presenti contro Genoveva.

Ma la donna non ha alcuna intenzione di parlare con lui ed appena si avvicina decide di scappare via spaventata.

Felipe, però capisce che la dark lady la tiene in pugno insieme al suo amico fidato, ma cosa può fare?

Purtroppo Genoveva ha visto tutta la scena, di Laura e Felipe, e per cercare di evitare che la donna cada sotto le continue pressioni del marito, decide di terrorizzarla nuovamente e di minacciarla.

Laura giura che non la tradirà mai anche perchè tiene in pugno l’adorata sorella, Lorenza che si trova in una struttura, e sarebbe lei a pagare le conseguenza di ogni suo gesto.

Insomma continua con il suo modo di fare la dark lady di Acacias insieme al suo amico avvocato che terrorizzano tutti e cercano di portare sempre tutto a loro favore.

Per il momento non possiamo fare altro che attendere e vedere come si svilupperà la situazione per quanto riguarda la povera domestica Laura.