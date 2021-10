La mancanza di disciplina dei nuovi allievi ha fatto infuriare la produzione: Anna Pettinelli – in particolare – ha ripreso un suo allievo.

Questa settimana per gli allievi di Amici è stata particolarmente dura: prima di tutto, quattro di loro sono finiti in sfida per un provvedimento disciplinare riguardo le pessime condizioni igieniche della casetta. I ragazzi infatti, hanno dimostrato di non essere in grado di affrontare civilmente la convivenza: la produzione ha mostrato immagini terribili circa lo stato delle stanze. Piatti sporchi, merendine ovunque, disordine, sporcizia e chi più né ha più né metta.

Tuttavia, non è finita qui: in settimana un allievo ha causato l’ira della sua coach. Inder infatti, cantante nella squadra di Anna Pettinelli, ha commesso una serie di infrazioni che hanno fatto letteralmente saltare i nervi alla prof. Inoltre il suo atteggiamento di fronte al rimprovero, non ha fatto altro che peggiorare la situazione. Ecco cos’è successo.

La Pettinelli furiosa con Inder

La new entry – Inder – sta dimostrando di non essere proprio uno studente modello. Nella settimana in cui i ragazzi sono stati rimproverati per non aver svolto le faccende domestiche, il cantante aveva attaccato LDA dichiarando: “E’ il figlio di Gigi D’Alessio, è ovvio che in casa non fa un c***o”. Insomma, un vero paladino della giustizia. Eppure, durante la settimana è venuto fuori che Inder non ha poi così tanto rispetto dell’esperienza che gli è stata offerta.

Il ragazzo infatti ha commesso una serie di infrazioni che hanno fatto infuriare Anna Pettinelli. La coach quindi l’ha convocato in sala prove e gli ha fatto capire senza mezzi termini che, se non cambia atteggiamento, per lei la sua partecipazione ad Amici si può considerare conclusa.

Inder infatti, non ha compiuto solo qualche svista, bensì ha portato avanti un vero e proprio comportamento sbagliato: le violazioni del regolamento nel corso di una sola settimana sono ben 17 e per ben 2 volte il cantante ha saltato le lezioni senza avvisare. Anna Pettinelli non ha potuto accettare questo comportamento: “Tu non mi conosci, io sulla disciplina non transigo. Ti butto fuori dalla scuola” – e di fronte all’atteggiamento indifferente di Inder, la sua coach ha ribadito – “Ho un’arma che si chiama sostituzione e da domani non stai più dentro la scuola”.

Insomma, Inder farebbe bene a rimettersi in riga. La scuola di Amici, come ha affermato anche Veronica Peparini, è un’esperienza che va molto veloce. Sarebbe un peccato quindi non avere la consapevolezza della fortuna che hanno questi ragazzi. Anna Pettinelli è stata chiara, il cantante deve assolutamente cambiare atteggiamento.