Ecco svelati tutti gli ospiti della prossima puntata di Verissimo, programma condotto dalla talentuosa Silvia Toffanin. Scopriamoli insieme.

Questa settimana i palinsesti Mediaset subiranno notevoli cambiamenti. I canali di Silvio Berlusconi proporranno la visione della Nazionale ai telespettatori. Lo slittamento della messa in onda dei programmi di Canale 5 è relativa a questo sabato, infatti anche Maria De Filippi ha comunicato che la puntata di Amici andrà in onda al posto di Uomini e Donne – lunedì 11 ottobre.

Anche il programma condotto da Silvia Toffanin verrà sostituito dalla partita di calcio e non si sa ancora quando verrà recuperata la puntata del 9 ottobre. Nel frattempo però, scopriamo quali ospiti la conduttrice avrebbe dovuto intervistare questo week-end. Gli slittamenti in ogni caso, devono ancora essere decisi, i palinsesti per questa settimana sono ancora in stato di aggiornamento.

Verissimo – Puntata 9 e 10 ottobre

Per il momento, gli ospiti confermati per la puntata che sarebbe andata in onda il 9 ottobre sono Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni – conduttori di Tu si que vales insieme a Belen Rodriguez – e Laura Torrisi che presenterà il suo libro e parlerà della sua malattia. Ancora una volta quindi, Silvia Toffanin mostra una notevole abilita nella scelta degli ospiti. La nuova edizione di Tu si que vales infatti, è iniziata da poco ed ha già conquistato moltissimi telespettatori italiani.

Quest’anno inoltre, la trasmissione attrae anche fasce d’età più giovani grazie alla presenza di Giulia Stabile – vincitrice di Amici 20. Inoltre la ballerina ha instaurato un bellissimo rapporto con Sakara e Castrogiovanni, tanto che non mancano mai sui suoi social dei simpaticissimi TikTok in compagnia dei conduttori.

Si arriverà poi ad argomenti più seri: Laura Torrisi, attrice ed ex compagna di Pieraccioni, racconterà della malattia e parlerà del suo libro. Capita spesso che Silvia Toffanin decida di dedicare del tempo a storie particolarmente forti, caratterizzate dalle battaglie di volti noti del mondo dello spettacolo e, proprio per la sua sensibilità, non è raro che la stessa conduttrice di commuova insieme ai suoi ospiti.

Attendiamo quindi aggiornamenti in merito alla messa in onda, che – come abbiamo detto – slitterà per la partita della Nazionale di Calcio.