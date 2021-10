Corona: il figlio curato in una clinica Svizzera, che succede?

Vediamo insieme la notizia che sta circolando in queste ultime ore, dove si parla di un ricovero per il figlio di Fabrizio Corona e Nina Moric.

La notizia è arrivata da poco e parla di Carlos Corona, ovvero il figlio di Fabrizio e della bellissima Nina Moric.

Cerchiamo di capire che cosa c’è di vero per quanto riguarda il ricovero in una clinica specializzata in Svizzera.

Come sappiamo Carlos ha solamente 19 anni e molto spesso si è trovato nei problemi dei genitori, ma di recente ha deciso di parlare direttamente lui alle pagine del giornale Chi e di come ha passato l’ultimo periodo della sua vita.

Carlos Corona cosa è successo e come sta oggi

Il ragazzo ha infatti dichiarato che per moltissimi giovani quest’anno di pandemia è stato molto difficile, e stessa cosa anche per lui.

Ha però dichiarato che in questo momento ha ritrovato la pace e vorrebbe tanto che i suoi genitori tornassero insieme.

A marzo dello scorso anno, Fabrizio Corona, il padre era tornato in carcere, ma la notizia è di alcuni giorni fa, e questo provvedimento è stato annullato.

Anche per il figlio, questi anni sono stati difficili da superare, anche perché era una bambino praticamente.

Carlos ha poi parlato di un piccolo problema che ha avuto in questo ultimo anno, ovvero:

“Mi sono fissato un po’ con questa ragazza, la vedevo dappertutto….”

Fabrizio ha dichiarato che in un primo momento, quando è uscito dal carcere non sapeva dove si trovava Carlos, perché Nina lo aveva portato prima in Croazia da alcuni parenti e poi in una clinica in Svizzera.

In questo posto Carlos è riuscito a guarire dalle sue ossessioni che aveva, ed ha ritrovato la pace tanto che ha finito il liceo e adesso vorrebbe iscriversi all’Università per frequentare Filosofia.

Insomma il brutto periodo è alle spalle e facciamo tanti auguri a Carlos per questo suo nuovo inizio.