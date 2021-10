Il paradiso delle signore: Petra mette nei guai Giuseppe e non solo

Vediamo meglio insieme che cosa succede nell’appuntamento odierno per quanto riguarda l’amato Paradiso delle signore.

Tutti i giorni da qualche settimana ci attende un nuovo appuntamento per quanto riguarda le vicende all’interno del grande magazzino più famoso d’Italia.

Stiamo parlando ovviamente del Paradiso delle signore, dove anche oggi ci attende un’interessante episodio, vediamo meglio insieme.

LEGGI ANCHE —> Luce dei tuoi occhi: verità shock per Emma

Come abbiamo avuto modo di vedere Massimo Riva è tornato a Milano per dare fastidio alla bella Anna, che aveva iniziato a lavorare presso il Circolo come cameriera.

Petra vuole la verità!

Ovviamente i suoi due amici storici, ovvero Roberto e Vittorio, stanno cercando di aiutarla in tutti i modi, anche perchè sanno quanto può essere pericoloso l’uomo.

Vittorio, decide di proporle un nuovo lavoro, ovvero di andare al Paradiso ma come contabile.

Anna non sarà molto contenta di questo, perchè ha paura che entrando li possa avere dei ricordi che la facciano stare male.

LEGGI ANCHE —> La casa di carta 5 volume 2: Tutte le anticipazioni ed un video in anteprima!

Vittorio però è convinto che sia la cosa migliore da fare, e preso da coraggio decide anche di affrontare Massimo in un forte faccia a faccia.

Giuseppe, come sappiamo è tornato dalla Germania ma ha lasciato li un segreto enorme, che nessuno conosce.

Sembrava che tutto procedesse nel migliore dei modi, ma Petra, la sua amante e madre dell’ultimo figlio che è nato, decide di farsi sentire.

La donna infatti vuole parlare con Giuseppe e vuole delle risposte precise, e la verità è praticamente dietro l’angolo, non può più nascondere il suo segreto a tutti!

Per quanto riguarda Adelaide è fermamente convinta che Flora Ravasi ha un segreto che tiene nascosto e vuole assolutamente conoscere il contenuto della lettera che Achille le ha lasciato.

Decide quindi di obbligare la giovane a rimanere a casa con nei, in modo tale da spiare ogni sua mossa, e Flora accetta di vivere a Villa Guarnieri.

Umberto non è assolutamente d’accordo con la scelta fatta dalla contessa, e teme che questo possa creare dei problemi a loro due, anche perchè loro hanno molti segreti da nascondere.