Love is in the air: Deniz è innamorato pazzo di lei da sempre!

Vediamo insieme che cosa succede nell’appuntamento di oggi per quanto riguarda la nostra soap opera preferita che viene dalla Turchia.

Le storie che girano attorno allo studio ArtLife, sono davvero avvincenti e nel corso dei mesi sono riuscite a catturare l’attenzione di moltissimi telespettatori.

Vediamo insieme quindi, che cosa ci aspetta per la giornata di oggi nella soap Love is in the air.

Iniziamo con il dire che Alexander il cuoco di origini italiane deve riuscire a farsi perdonare in qualche modo da Ayfer, e per questo motivo decide di organizzare una romanticissima cena.

Ma il messaggio che doveva arrivare alla donna, per errore lo manda ad Aydan, che tutta felice non si aspettava di ricevere un’invito dal cuoco.

Deniz la ama da sempre!

Ayfer, ovviamente in questo modo ha la prova tangibile che l’uomo le ha sempre mentito e si arrabbia, mentre Aydan spera e sogna di prendere il posto dell’amica accanto ad Alexander.

Nel mentre tra i ragazzi, Ceren ha deciso che vuole lasciare la sua Ferit, specialmente dopo il fine settimana che hanno appena passato insieme e che ha evidenziato vari problemi di coppia.

La ragazza è anche convinta che l’uomo provi ancora del sentimento per Selin, e decide di andare da Deniz per confessargli che non lo ha mai dimenticato.

Una volta che lei apre il suo cuore al ragazzo, però la reazione non sembra essere assolutamente quella che sperava.

La fine della sua relazione spinge Deniz ha confessare i suoi sentimenti più profondi per la bella Eda, che purtroppo non può più sposare il suo amato Serkan dopo la perdita della memoria, infatti è convinto che il suo amore è Selin e che lo sposerà a breve.

Non ci resta che attendere e vedere se Serkan ricorderà veramente come stanno le cose, ovvero che lui stava per sposare Eda.