Dalle anticipazioni della serie – Luce dei tuoi occhi – non si preannuncia niente di buono. Emma scoprirà una verità sconcertante.

Siamo già alla quarta puntata della serie che vede protagonista la bellissima e talentuosa Anna Valle. La fiction, che ha debuttato ormai due settimane fa, ha letteralmente conquistato i telespettatori italiani. Per promuovere questo nuovo progetto, Anna Valle è stata invitata da Maria De Filippi durante una puntata di Amici, occasione in cui tutti i presenti le hanno fatto i complimenti per la bellezza della trama.

Veniamo ora alle anticipazioni della quarta puntata della serie: esse non ci preannunciano niente di buono, in quanto Emma scoprirà una scioccante verità e comincerà ad aver degli inquietanti sospetti.

Anticipazioni quarta puntata – Luce dei tuoi occhi

Le anticipazioni della puntata che andrà in onda il 13 ottobre, ci rivelano che Emma scoprirà che Valentina non è sua figlia, tuttavia è stata proprio lei ad inviarle la lettera anonima. Per chi non ha ancora visto tutte le puntate: in questa lettera, la protagonista veniva a scoprire che sua figlia era ancora viva e che studiava danza nella scuola gestita da sua madre Paola. E’ da qui che iniziano le indagini per capire chi fosse la figlia scomparsa.

Sembra quindi, che i primi sospetti di Emma si siano rivelati sbagliati. A questo punto, la donna fa ricadere i suoi sospetti su Anita – anche questa volta però, Emma sviluppa delle considerazioni errate e scopre che, anche Anita, non può essere la figlia biologica.

Ma non è finita qui: Emma noterà nel garage dei suoceri la medesima macchina che ha investito Valentina e, di conseguenza, deciderà di denunciare il professore alla polizia. A questo punto, dopo aver visto Enrico finire in commissariato, Emma continua le sue ricerche relative alla figlia scomparsa. Nella puntata del 13 ottobre, le sue indagini si concentreranno quindi su Martina, ma per scoprire se anche questi sospetti rimarranno fini a sé stessi, dobbiamo aspettare la messa in onda della puntata.