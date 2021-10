Gli allievi della scuola di Amici21 hanno già conquistato il pubblico, tuttavia la produzione è rimasta delusa dal loro comportamento.

La ventunesima edizione di Amici ha debuttato su Canale 5 il 17 settembre. Nonostante le puntate proseguano da pochi giorni, le new entry sono già riuscite a conquistare il cuore dei telespettatori da casa. I più apprezzati del momento sono Carola, Luigi ed Alex, ma anche tutti gli altri allievi hanno avuto la capacità di conquistare il pubblico fedele alla trasmissione.

Tuttavia, la giovane età dei componenti della scuola, porta inevitabilmente ad un’immaturità di fondo. Nelle ultime ore infatti, la produzione è rimasta molto delusa dal comportamento dei partecipanti, i quali – come successe anche l’anno scorso – hanno dimostrato di avere poco rispetto per l’ambiente in cui si trovano.

Pessimo comportamento degli allievi della scuola

Nel daytime andato in onda ieri pomeriggio, la produzione del programma condotto da Maria De Filippi, ha convocato tutti gli allievi della scuola per discutere del loro comportamento. Sicuramente la convivenza con più di 15 persone non risulta facile, soprattutto per la poca conoscenza che hanno l’uno dell’altro, ma questo non può essere considerato l’alibi per la mancanze che stanno dimostrando di avere.

Dall’anno scorso infatti, causa COVID-19, gli allievi di Amici vengono isolati in casetta per tutta la durata del loro percorso. Inoltre, il format sperimentato durante l’edizione di Amici20 ha conquistato un incredibile successo e, per questo motivo, la redazione ha deciso di proseguire con quella linea.

Proprio come accadde l’anno scorso però, gli allievi di Amici hanno dimostrato di non essere proprio dei grandi padroni di casa: le stanze risultano sporche e disordinate, i piatti vengono lasciati per giorni nel lavello, cartacce e cibo avanzato viene abbandonato in cucina, insomma – la redazione si è scagliata contro i ragazzi per il poco rispetto del personale che si occupa proprio della pulizia della casa.

Per punire i ragazzi della loro superficialità, la redazione ha deciso di mandarne quattro in sfida, nella puntata che andrà in onda questo week end. E’ stato inoltre proposto agli allievi di scegliere loro stessi i nomi dei quattro partecipanti che rischieranno il banco questo sabato.

La decisione della produzione, in accorto con la conduttrice e gli insegnanti, ha letteralmente messo in crisi le new entry. I nomi, nel daytime di ieri, non sono stati rivelati. Chi metterà quindi a rischio il proprio sogno per queste mancanze così superficiali? Per scoprirlo dovremo attendere la messa in onda della puntata.