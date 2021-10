Il Paradiso delle signore: Agnese è pazza di gelosia per lui

Vediamo insieme che cosa succederà oggi per quanto riguarda la soap opera tanto attesa, Il paradiso delle signore.

Tutti i giorni, attendiamo con trepidazione una nuova puntata per quanto riguarda la soap opera italiana che ha un grandissimo seguito di fan.

Stiamo parlando ovviamente del Paradiso delle signore, che tutti i giorni riesce sempre a fare il massimo degli ascolti.

Iniziamo con il dire che da quando è tornato a Milano Giuseppe, Agnese ha deciso di allontanarsi un pochino da Armano.

Paradiso delle signore: la gelosia regna sovrana!

La donna, essendo sposata, non può sottrarsi ai suoi doveri coniugali, ma questo addio all’uomo che veramente ama, è stato molto doloroso.

Agnese ed Armando hanno mantenuto degli ottimi rapporti, ma ovviamente qualcosa è cambiato e si è rotto.

Ma sappiamo che la donna verrà presa da un momento di fortissima gelosia nei confronti del capo magazziniere.

La donna, infatti, troverà a casa dell’uomo alcuni segnali di una presenza femminile, forse l’uomo ha trovato una compagna?

Ma la verità è completamente un’altro, ovvero Armando sta aiutando Gloria, perchè è l’unico che conosce il suo segreto sulla figlia, e cerca di non farla incontrare con Ezio che è arrivato da pochissimo a Milano.

Per quanto riguarda invece la Contessa Adelaide, sta continuando a fare ricerche su Flora, perchè qualcosa non la convince.

Vuole sapere assolutamente cosa si cela nella lettera che gli ha lasciato Achille Ravasi, prima che scomparisse nel nulla.

E cosa c’è di meglio per tenere sotto controllo la ragazza che farla vivere a Villa Guarnieri? Solamente così potrà studiare ogni sua mossa!

Umberto non sarà assolutamente felice di questa decisione presa dalla contessa, la donna, secondo lui ha fatto una scelto molto pericolosa.

Gloria, dopo che ha visto Ezio rifarsi una vita, e che probabilmente si sposerà a breve, non vuole più fargli avere la dolce lettera che aveva preparato per lui.

La donna, con l’aiuto del fidato amico Armando, ha escogitato un piano per non farsi trovare in magazzino.

Gloria, andrà da Vittorio chiedendogli alcuni giorni di permesso per motivi personali, ed ovviamente l’uomo accetterà la richiesta.

Ma a nessuno sembrerà strana questa richiesta perchè sono super indaffarati nella realizzazione del secondo numero per quanto riguarda Il paradiso Market.

Non ci resta che attendere e vedere come si svilupperanno ulteriormente le varie vicende intricatissime del Paradiso!