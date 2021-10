Hanno debuttato da poco i palinsesti autunnali della rete Mediaset, eppure sembra che Piersilvio Berlusconi non sia del tutto soddisfatto.

Quest’anno sono state due le trasmissione che hanno subito i cambiamenti più drastici: stiamo parlando di Mattino 5 – condotto da Federica Panicucci e di Pomeriggio 5 – condotto da Barbara D’Urso. Le due trasmissioni, che nel corso degli anni hanno sempre trattato tematiche di gossip e scandali, in questa stagione erano destinate ad argomenti più seri.

Piersilvio Berlusconi infatti, aveva incaricato le due conduttrici di occuparsi prevalentemente di news e cronaca, perdendo il cosiddetto approccio ‘trash’ che tanto stava a cuore prevalentemente a Barbara D’Urso. Tuttavia, sembra che questo nuovissimo format non sia andato a genio al pubblico a casa: le due trasmissioni ora vengono considerate noiose e monotone e Mattino 5 e Pomeriggio 5 hanno perso un gran numero di telespettatori.

L’amministratore delegato Mediaset così, ha deciso di fare un ennesimo cambio di rotta, proponendo alle conduttrice di tornare alle vecchie dinamiche che appassionavano il pubblico da casa.

Mediaset – cambio di rotta su Mattino 5 e Pomeriggio 5

La stagione autunnale non è iniziata nel migliore dei modi per la rete di Berlusconi: i palinsesti – per ora – hanno un’unica e sola ancora di salvezza, rappresentata dalla indiscussa Maria De Filippi. Tutti gli altri programmi non stanno avendo vita facile e il buon vecchio Piersilvio sta, mano a mano, perdendo la pazienza: prima il flop del nuovo prodotto Star in the Star – accusato addirittura di aver copiato i concorrenti Rai, poi le lamentele dei telespettatori circa le modifiche dei programmi ‘trash’ ed infine il poco coinvolgimento del pubblico nelle dinamiche della sesta edizione del Grande Fratello Vip.

L’amministratore delegato Mediaset quindi, ha deciso di fare un cambio di rotta per i programmi di Federica Panicucci e di Barbara D’Urso, comunicando alle due conduttrici che fosse venuto il momento di abbandonare le notizie di cronaca, per tornare ai gossip scandalosi.

Questo dietrofront, oltre che un modo per accontentare il pubblico, rappresenta anche una vera e propria scelta strategica per far ripartire i programmi che, fino ad ora, non stanno conquistando il successo sperato. Non solo quindi, Barbara D’Urso e Federica Panicucci avranno il compito di coinvolgere i telespettatori in assurde dinamiche, ma – parlando nelle loro trasmissioni di programmi come il GFVip – avranno modo di spingere gli italiani a guardare la trasmissione condotta da Alfonso Signorini.

Che questo sia il metodo giusto per recuperare gli share persi in queste settimane? Staremo a vedere. Fatto sta, che di fronte alla decisione dell’amministratore delegato Mediaset, il feedback del pubblico da casa è tornato ad essere incredibilmente positivo.