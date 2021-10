Kerry è una new entry del parterre maschile del Trono Over. La sua presenza è molto particolare ed esuberante. Scopriamo qualcosa su di lui.

Il cavaliere fiorentino Kerry è una new entry della nuova edizione di Uomini e Donne. Il suo look eccentrico e particolare gli ha permesso di attirare l’attenzione del pubblico e degli opinionisti sin dalla prima puntata, andata in onda lunedì 13 settembre. In particolare è stata Tina Cipollari la prima a notare il nuovo partecipante del Trono Over, in quanto ha notato una certa somiglianza con il front man dei Litfiba, Piero Pelù.

I suoi outfit quasi, potremmo dire, alla Jack Sparrow hanno anche attirato l’attenzione della storica dama della trasmissione Gemma Galgani, la quale – quest’anno – è entrata negli studi Mediaset determinata a trovare l’amore. Kerry, dal canto suo, gratificato dai complimenti della torinese ed incitato dalla stessa Maria De Filippi, ha deciso di concedere alla star 72enne un ballo molto particolare.

Successivamente, Gemma ha espresso la volontà di iniziare una conoscenza con il cavaliere fiorentino, il quale però ha risposto educatamente che non provava interesse per lei. Insomma, la Galgani si è beccata un due di picche già alla prima puntata, ma ora scopriamo qualcosa in più su questa particolarissima new entry.

Ecco chi è Kerry – il Capitan Jack Sparrow di U&D

Kerry Bellugi vive a Siena ed ha 59 anni (insomma la Galgani ormai ha preso il vizio di puntare sempre a uomini molto più giovani di lei), possiede una personalità molto forte, particolare ed indipendente. Conosce bene l’amore, il cavaliere infatti si è lasciato alle spalle un matrimonio durato per ben 30 anni e che ha portato alla nascita di tre figlie.

Riguardo i suoi hobby, è particolarmente appassionato di automobili, tanto che in passato ha anche gareggiato in pista e tutt’oggi continua a coltivare questa sua grande passione. Nonostante ciò, porta avanti un lavoro che ha poco a che fare con gli sport estremi: Kerry è un importante imprenditore, proprietario della Edil Bellugi.

La sua azienda si occupa di restauro e costruzioni e si trova precisamente a San Quirico D’Orcia. Ha iniziato la sua carriera nei cantieri edili fin a piccolo, in quanto il mestiere è portato avanti dalla sua famiglia da intere generazioni. Inizia a lavorare ufficialmente nell’azienda del padre nel 1983, fino a diventare – negli anni a seguire – direttore d’azienda.

Riguardo la sua natura amorosa, il cavaliere ha dichiarato di essere uno spirito libero ed avventuroso, ma se si innamora profondamente, diventa al contrario particolarmente stabile e molto fedele. Oltre che essere un abile motociclista, Kerry ha anche la passione per il trekking estremo. Insomma, la new entry di Uomini e Donne possiede un vero e proprio animo forte ed esuberante.