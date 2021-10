Una Vita: Carmen e Lolita sono "terrorizzate", ecco il motivo

Cerchiamo di capire che cosa succede nel nuovo appuntamento per quanto riguarda la nostra amatissima soap spagnola, Una vita.

Come tutti noi sappiamo ogni giorno ci aspetta un nuovo ed interessante appuntamento con le avventure ad Acacias.

Stiamo parlando ovviamente della soap opera Una vita, che non si è mai fermata nemmeno un momento questa estate, ma cosa succederà a breve? Scopriamolo insieme.

LEGGI ANCHE —> Love is in the air: Serkan trova Eda nel letto, succede il caos!

Iniziamo a dire che Ramon e Antonito sono sempre più immersi in questa loro nuova avventura, ovvero con la politica.

Cosa succede ad Acacias?

Sperano davvero che possa diventare la loro professione futura e provano mille volte il discorso che devono tenere.

Padre e figlio, sono molto preoccupati di riuscire bene, ma sopratutto perché sono rivali in politica.

Le due moglie, ovvero Carmen e Lolita sono davvero stanche di questa battaglia in casa, e non sanno cosa fare per cercare di far tornare la calma in casa, perché si devono sempre ricordare che alla fine sono parenti di sangue ed anche se hanno scelto di schierarsi in parti opposte, devono lasciare tutto fuori dalla porta di casa, altrimenti sono problemi seri per loro!

LEGGI ANCHE —> Tale e Quale show: forti liti dietro i camerini, cosa succede?

Passiamo a Josè Miguel che conosce benissimo la moglie Bellitta, ed è contento che abbia ritrovato una particolare luce negli occhi, perché qualche giorno addietro ha provato una canzone con Fabiana.

Era tantissimo tempo che non succedeva e per questo motivo tutti e due sono super emozionati per l’accaduto.

Il marito sarebbe davvero contento se la donna tornasse su di un palco, ma Bellitta è convinta che la sua voce sia cambiata, e non di certo in meglio.

Riuscirà il Dominguez ha convincere la donna ed incidere un nuovo disco oppure a salire nuovamente su un grande palcoscenico? Potremmo scoprirlo solamente con le prossime puntate sempre su Canale 5 alle 14.10 tutti i giorni.