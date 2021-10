L’ eterna rivalità tra le due bionde di Uomini e Donne sembra non avere mai fine. Nell’ ultima registrazione Tina si accanisce fisicamente su Gemma.

Un’ antipatia atavica tra le due regine di Uomini e Donne che dura da ben 10 anni: da una parte l’ opinionista Tina Cipollari, dall’ altra la dama più longeva Gemma Galgani. Non ha fatto in tempo a partire la nuova edizione del programma che le due già se ne dicono di ogni colore.

Al centro degli attacchi di Tina ci sarebbero i nuovi ritocchini estetici che la dama avrebbe fatto, compreso quello per ingrandire il seno e le labbra. L’ opinionista, nota per non essere proprio diplomatica gli ha definiti “ridicoli”.

Tra le due donne ci sono state molte liti in questi anni, discussioni e gesti che spesso hanno rasentato il cattivo gusto, ma che a quanto pare, “fanno ascolti”. C’ è però chi mette in dubbio la genuinità di questi scontri.

A quanto pare le due sarebbero pure state avvistate insieme a cena, fuori dal contesto del programma, dettaglio che si perde però con l’ ultima registrazione del programma, dove Tina ha compiuto l’ ennesimo gesto di scherno nei confronti della rivale.

Doccia gelata per Gemma

Dalle indiscrezioni che trapelano in queste ore su alcuni siti di Gossip e pagine Instagram, pare che nella prossima puntata vedremo una Gemma Galgani “bagnata”. Già, pare proprio che Tina non sia riuscita a trattenersi, come già era successo in passato.

L’ opinionista avrebbe lanciato una secchio pieno d’ acqua sulla dama, gesto che aveva già compiuto in passato attirandosi critiche e disapprovazione da parte del web. ma questo non è bastato a fare pentire del gesto Tina.

Gesti che si sommano ad altri di scherno come quello della “mummia”, un manichino che portava in studio per deridere e paragonare a Gemma. Insomma la prossima puntata sarà “spettacolare”.