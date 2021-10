Love is in the air: Serkan esagera con lei che piange a dirotto

Vediamo insieme che cosa ci aspetta per la giornata di oggi nella nostra amata soap opera turca, Love is in the air.

E’ una delle poche soap che va in onda anche di sabato per quanto riguarda il suo amato pubblico, stiamo parlando proprio delle avventure e storie di Serkan ed Eda.

Ma cerchiamo di capire insieme che cosa avremmo modo di vedere a Love is in the air, al solito orario, ovvero alle 16.55 circa su Canale 5.

Per quanto riguarda la bella Eda non ha minimamente intenzione di fermare i suoi mille tentativi per far ritornare la memoria al suo adorato Serkan.

Serkan e Eda: punto di svolta?

Anche perchè, dopo aver parlato con il suo neurologo, ha confermato che potrebbero tornare a galla, solamente se sollecitati, per questo motivo cerca mille modi per farlo, sempre diversi.

Eda, ha quindi chiesto l’aiuto dell’amico di sempre, Deniz, per cercare di far ingelosire Serkan.

Il suo amato, infatti ha un carattere piuttosto fumantino, e per questo motivo potrebbe essere una buona sollecitazione della sua memoria.

Ovviamente, Eda non sa assolutamente che il bel Deniz è follemente innamorato di lei, e di quello che può succedere.

Per la bella paesaggista, Serkan non è veramente innamorato di Salin, ma ha confuso la sua relazione.

Ma purtroppo, viene a sapere che Serkan ha regalato l’anello di fidanzamento che lei portava poco prima dell’incidente, come promessa di nozze che si sarebbero svolte a brevissimo.

Un nuovo pesantissimo colpo per la bella Eda, che nuovamente sente di stare un passo indietro al suo amore, e non riesce a capire se mai riuscirà a riconquistarlo.

Possiamo per il momento solamente attendere la prossima settimana e vedere come si svilupperà questa complicatissima situazione amorosa, e se Serkan ritroverà finalmente la memoria.