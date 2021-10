Una Vita: un ricatto veramente indegno verrà messo in atto

Vediamo meglio insieme che cosa succederà nei prossimi appuntamenti per quanto riguarda la nostra amata soap opera Una vita.

La soap opera che arriva dalla Spagna è una di quelle maggiormente amate, stiamo parlando proprio di Una vita.

Ma cosa succederà nei prossimi episodi? vediamo insieme alcune anticipazioni che ci lasceranno senza parole.

Iniziamo con il dire che Javier Velasco è convinto di avere tutto in pugno e senza problemi ha minacciato la povera Laura per cercare di far scagionare la sua amica, Genoveva.

Javier Velasco cosa succede?

L’uomo però si è anche accorto di provare un sentimento per la Dark Lady di Acacias, ed ovviamente la donna non ha fatto nulla per evitare che questo succedesse o per l’imitare l’uomo, in modo tale che la potesse aiutare.

Ma Javier, viene poi a scoprire che Genoveva è ancora innamorata di suo marito Felipe, e per questo motivo decide di mette in atto un piano folle.

Vuole infatti uccidere l’avvocato, in modo tale d’avere la bella Genoveva solamente per lui, come desidera.

Per fare ciò, costringe la povera Laura ad agire, ricattandola con la possibilità che venga fatto del male alla sorella Lorenza che si trova in una clinica per persone con problemi.

La donna ovviamente non potrà che accettare per amore fraterno, ma tutto non sembra andare come deve.

Nelle prossime puntate avremo modo di vedere Marcos che chiede la mano a Felicia, ma la donna non sembra accettare subito perchè vuole essere sicura che la figlia Camino sia tranquilla.

Cesareo, poi si recherà dalla bella Camino, dicendole che l’uomo è stato avvistato vicino al fiume dove vagava in forte stato confusionale.

Per quanto riguarda la bella e brava Bellita è davvero soddisfatta ed orgogliosa del nuovo lavoro discografico che ha fatto, ma la critica non è dello stesso parere.

Insomma ci attendono puntate molto interessanti, dove il ricatto di Javier è sempre più forte nei confronti della povera Laura.