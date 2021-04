Arisa, ritorno di fiamma con l’ex Andrea De Carlo: matrimonio confermato?

Dopo l’annuncio della loro separazione Arisa è stata fotografata in compagnia del suo ex fidanzato Andrea De Carlo. Si sposeranno comunque il prossimo 2 settembre?

Arisa non è più single. La bella cantante è tornata ha ripreso la relazione con l’ex fidanzato e suo manager Andrea De Carlo. La coppia aveva annunciato il matrimonio il prossimo due settembre poi improvvisamente è arrivata la notizia della rottura. La causa secondo il compagno della cantante sarebbe stata un’intervista rilasciata da Arisa a Mara Venier. Ospite nel programma domenicale della conduttrice Arisa all’anagrafe Rosalba Pippa aveva guardato in diretta alcune immagini che la ritraevano insieme al fidanzato, visibilmente emozionata aveva deciso di non commentare la sua storia d’amore con De Carlo. Un comportamento che non era per niente piaciuto ad Andrea che avrebbe voluto lei parlasse pubblicamente di lui e del loro amore. Il motivo? Secondo De Carlo Arisa non parlerebbe di lui perché sarebbe ancora innamorata dell’ex fidanzato storico. A seguito dell’intervista a Mara Venier, Andrea ha lasciato la cantante pretendendo indietro anche l’anello di fidanzamento.

Arisa si era giustificata chiarendo che per lei è prioritario lasciare la sua vita privata all’esterno del mondo dello spettacolo. Spesso secondo la cantante, le storie troppo esposte mediaticamente finiscono nel peggiore dei modi. Una giustificazione decisamente comprensibile che però il fidanzato sembrava non accettare. Ora però sembra proprio che sia tornato il sereno e la coppia è stata fotografato nuovamente insieme per le vie del centro di Roma. Arisa e Andrea sono stati fotografati mentre passeggiano per la capitale mano nella mano e scambiandosi dolci baci. Insomma sembra proprio che nonostante la gelosia del compagno la coppia abbia deciso di dare una nuova possibilità alla storia.

Non sappiamo ancora se saranno confermate le nozze del prossimo settembre o vista l’instabilità delle ultime settimane vogliano pensarci ancora un po’ prima di dichiararsi amore eterno.