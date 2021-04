Andrea Zelletta, la verità sulla lite con Pierpaolo Pretelli su Giulia Salemi

Andrea Zelletta fa chiarezza sulle voci che lo vedono protagonista di un litigio con Pierpaolo Pretelli a causa di Giulia Salemi. Ecco le parole dell’ex gieffino.

Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli hanno litigato a causa di Giulia Salemi? A chiarire come sono andate le cose ci ha pensato proprio Zelletta, che ha rilasciato un’intervista al settimanale “Mio”. Ecco che cosa ha detto alle pagine della rivista.

Ormai i fan che si auguravano una lunga e duratura amicizia tra Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli hanno perso le speranze: sembra essere sempre più confermato l’allontanamento tra i due che, dopo la fine del “Grande Fratello Vip 5”, hanno interrotto i rapporti.

Durante la loro permanenza nella Casa del noto reality di Canale 5 invece i due ex gieffini erano sembrati in ottimi rapporti, tanto da far presagire una continuazione della loro amicizia anche una volta usciti. Ma, finito il Grande Fratello Vip, le voci su un litigio tra i due sono diventate sempre più insistenti fino a costringere Zelletta a chiarire la questione una volta per tutte.

Per far sentire la propria voce il 27enne ha scelto “Mio”, settimanale di attualità e cronaca rosa, alle cui pagine ha rilasciato un’intervista. Tra i tanti temi affrontati Zelletta ha parlato anche del suo rapporto con l’ex coinquilino Pierpaolo Pretelli e ha parlato del gossip di un litigio con lui a causa di Giulia Salemi.

Andrea Zelletta, le sue parole sul litigio con Pretelli

“Io e Pierpaolo abbiamo litigato per colpa di Giulia Salemi? Sono solo voci senza fondamento“, ha fatto sapere l’ex gieffino nell’intervista per “Mio”, spiegando invece di approvare pienamente l’unione tra i due ex coinquilini. “Sono felice se loro sono felici. Pierpaolo è stato importante per me e vederlo innamorato mi rende felice“, ha aggiunto.

Andrea Zelletta ha rivelato di sentirsi molto vicino a Pierpaolo perché, come lui, ha iniziato una storia d’amore all’interno di un programma televisivo. Il 27enne infatti ha conosciuto la sua attuale compagna Natalia Paragoni a “Uomini e Donne”, il noto show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. E così, a Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, che si sono innamorati al “Grande Fratello Vip 5”, lancia un avvertimento: “La prova del nove sarà fuori, a telecamere spente“.

Chiarite anche le incomprensioni legate al tweet di Andrea su Giulia Salemi, che secondo le voci avrebbe scatenato il litigo tra i due ex coinquilini. Zelletta infatti su Twitter, in risposta all’influencer italo-persiana, ha sostenuto che questa avrebbe rosicato per non essere arrivata alla finale del programma, terminando la sua esperienza proprio poco prima. Ma l’ex gieffino si difende: “Ho solo risposto a un suo tweet ma non voglio creare ulteriori polemiche. La mia era una risposta, non un attacco“.

Come reagiranno Pierpaolo e Giulia sentendo le sue parole?