La cantante prima di raggiungere la popolarità ha dovuto faticare parecchio, ma ora è divenuta un’ icona della musica e tv italiana grazie al suo inconfondibile stile, oltre che per il suo talento.

Pochi sanno che Arisa è il suo nome d’ arte, mentre il vero nome è Rosalba Pippa. Arisa, infatti, è l’ acronimo di tutti i componenti del suo nucleo famigliare. La cantante è originaria di Genova ma è cresciuta in provincia di potenza, precisamente a Pignola.

Come dicevamo, il successo non è stato facile da raggiungere: dopo il diploma al liceo pedagogico ha svolto diversi mestieri, dalla baby sitter, alla cameriera, alla parrucchiera, alla donna delle pulizie, all’ estetista. Tutto questo fino a pochi giorni prima di debuttare a Sanremo.

Ma sarà solo nel 2008 che spiccherà letteralmente il volo: vince infatti il concorso canoro SanremoLab che la ha consentito di partecipare nella categorie “proposte” alla 59esima edizione di Sanremo e proprio qui vincerà con il brano Sincerità.

La cantante prima del successo non ha mai nascosto di avere auto un’ infanzia facile: è stata vittima di bullismo e appena più grande anche di molestie sessuali che è riuscita a superare anche grazie alla passione per la musica.

Oggi però sembra che quella ragazza che aveva conosciuto come timida e introversa sia diventata una leonessa e soprattutto una donna consapevole anche della sua femminilità. Non ha paura di esternare il proprio look sia per quanto riguarda i capelli che l’ abbigliamento.

Arisa e la sua casa: unica come lei

La cantante, lo sappiamo, presenta uno stile inconfondibile, sia per quanto riguarda il timbro vocale, che l’ outfit, ma anche per il modo di porsi. L’ abbiamo vista sotto altre vesti, anche molto dirette, quando ha ricoperto il ruolo di giurata in X Factor e poi ad Amici.

Su Instagram Arisa è una vera e propria influencer: vanta quasi un milione di seguaci e qui condivide tutti i momenti della propria vita quotidiana. E’ grazie agli scatti pubblicati sul suo profilo che siamo riusciti ad intravedere la sua casa.

Questa, infatti, rispecchia pienamente la sua personalità unica e stravagante: nelle foto si scorgono arredamenti chiari, postit incollati qua e là come qualsiasi ragazza di provincia dai troppi impegni e la memoria un pò corta.

Il look della casa di Arisa è autentica: non rasenta il lusso tipico dei vip, ma un ‘abitazione di una persona vera, un pò’ confusionaria e sovra-arreddata, ma incredibilemente reale, dove ognuno di noi può immedesimarsi.