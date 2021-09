Luca Onestini lo ricordiamo soprattutto per la sua partecipazione come tronista nel programma di Uomini e Donne.

Luca ha il fascino del ragazzo della porta accanto: tratti mediterranei, un bel sorriso e soprattutto molto educato. Era stato scelto come tronista nel programma condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne dove al termine del percorso aveva deciso di uscire con la corteggiatrice Soleil Sorge.

La storia d’ amore tra i due non è mai decollata fuori dal programma e Onestini è riuscito a voltare pagina solo durante la partecipazione al Grande Fratello, reality molto seguito dal pubblico di casa.

Qui, infatti, ha trovato un’ altra bellissima ragazza Ivana Mrazova, la bionda fotomodella che era entrata nei cuori delle persone anche per la sua grande autoironia e per “bere il collutorio” durante le dirette, finendo poi nel mirino dei Gialappi.

Ma dopo ben quattro anni di relazione i due hanno deciso di dirsi addio.

Luca Onestini e la fine con Ivana: ecco la verità

Come anzi detto, la storia d’ amore tra Luca e Ivana è stata solida e intensa: ben 4 anni d’ amore hanno legato i due bellissimi ragazzi. Tuttavia recentemente è giunta la notizia che nessuno si sarebbe aspettato, ovvero che i due si era definitivamente lasciati.

Pare che l’ allontanamento non sia poi stato del tutto consenziente: Sarebbe stata proprio lei a lasciarlo tramite dei semplici messaggi Whatsapp. E lui dopo anni di convivenza e di tanto amore starebbe ancora soffrendo per a rottura.

Non si sono mai ben capiti i motivi della rottura, ma l’ indiscrezione viene proprio lanciata da lui: “Io non ho lasciato la mia fidanzata, mi ha lasciato lei. Si adesso sono molto triste. Certo non sto bene, ma bisogna tirare avanti. Però è normale stare così dopo così tanto tempo [..] Ho vissuto il lockdown da solo a casa perchè lei è partita”.

Onestini ha poi aggiunto : “Perchè mi ha lasciato? dovete chiederlo a lei, io non le ho fatto nulla, mi ha solo detto che sono successe tante cose“. Queste sono state le parole dell’ ex tronista, le prime a parlare della fine della loro storia.

Oggi Luca sta partecipando ad un programma, Secret Story, una sorta di reality show spagnolo simile al Grande Fratello e gli auguriamo che qui possa voltare pagina.