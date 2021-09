X-Factor pronto a partire con una nuova edizione: tutte le novità per questo nuovo appuntamento col talent, a partire dal 16 settembre.

Tra i maggiori talent show del nostro paese c’è sicuramente X-Factor, che da anni ormai fa concorrenza ad Amici di Maria De Filippi e sforna tantissimi talenti; per ultimi i Maneskin, classificatosi secondo all’edizione 2017 del talent e freschi vincitori sia del Festival di Sanremo che dell’Eurovision Song Contest.

Dal 2008, il programma dedicato alla musica è un vero e proprio punto di riferimento e una vetrina importantissima per i giovani cantanti emergenti, volenterosi di mostrare tutta la loro bravura. Anche per questa stagione televisiva, una nuova edizione è pronta a partire.

X-Factor, tutto sulla nuova edizione in onda dal 16 settembre

Il 16 settembre prenderà il via la nuova edizione del talent show, tra tantissime novità e punti fermi; l’appuntamento per il programma targato Sky e Fremantle è fissato in streaming su NOW TV, e le emozioni non mancheranno di certo.

Tra le grandi novità troviamo un volto completamente nuovo alla conduzione, l’attore Ludovico Tersigni; il frontman sostituirà Alessandro Cattelan, che aveva già annunciato il suo addio alla fine della scorsa stagione per abbracciare nuovi progetti e nuovi stimoli.

Riformato completamente anche il sistema della competizione; via le tradizionali categorie Under Donne, Under Uomini, Over e Band, con le squadre che saranno miste, con l’unica regola di avere in squadra almeno un solista e una band per accedere al Live-Show.

La scelta di abolire le categorie è stata presa per la prima volta dall’edizione italiana, pronta ad innovare completamente il format; tra i giudici, ritroveremo volti noti del passato come Mika, Manuel Agnelli, Emma ed El Raton, a cui verranno affidati 12 concorrenti (tre ciascuno) dopo le tradizionali selezioni.

La sfida si prospetta come ogni anno avvincente, ed il talent è già pronto a sfornare talenti eccezionali.