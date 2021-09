Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri colpo di testa: svolta sexy per il cavaliere del trono over

Riccardo Guarnieri, il cavaliere di Uomini e Donne, dopo le delusione amorose si riprende la rivincita sul web mostrando un nuovo se stesso.

Riccardo, nella vita è un uomo come tanti, uno che si “suda la pagnotta per vivere” facendo l’ operaio, ma noi lo conosciamo come “Vip” e per essere stato uno dei cavalieri più longevi del trono over del programma Uomini e Donne condotto dalla infallibile Maria De Filippi.

L’ uomo ha avuto un’ intensa relazione all’ interno del Programma, prima con Ida Platano, con la quale ha partecipato a Temptation Island e che tra tira e molla è finita nel 2020 e poi con Roberta di Padua, storia anch’ essa senza lieto fine.

Riccardo, in amore, ha sempre vissuto relazione tormentate: prima di Ida conviveva, ma dopo la rottura è tornato a vivere nella casa dei genitori; poi è uscito con Roberta, lasciandola per gettarsi tra le braccia di Ida per poi ritornare alla prima.

Oggi Riccardo è ancora in cerca dell’ amore: non hai mai nascosto di desiderare una donna di carattere ma anche intelligente, anche se pare più vero che abbia voluto prendersi del tempo per se.

Riccardo: la trasformazione sexy che nessuno si aspettava

Dopo mesi di lontananza dai social il cavaliere è tronato pubblicando scatti di sè nella sua Puglia. Su Instagram è molto seguito, vanta infatti 255 mila follower e proprio per questi ha riservato la sorpresa: una vera e propria trasformazione.

Nelle foto appare elegante come sempre, super abbronzato e curato, ma soprattutto con un fisico definito e scultoreo che, consapevole, non tarda a dimostrare. Ebbene si, per il rosichio delle ex oggi Riccardo si è preso la sua rivincita, dedicandosi alla propria cura personale.

Oggi va fiero della sua definitissima tartaruga che appare ancora più sexy per via dell’ abbronzatura. Se Riccardo dovesse presentarsi in questa nuova stagione di Uomini e Donne, siamo sicuri che farà innamorare non solo le dame, ma anche il pubblico femminile di casa.