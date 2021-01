Soleil Sorge torna ad attaccare il suo ex fidanzato, Luca Onestini, questa volta ci va giù pesante con una frecciatina al veleno postata su Instagram, ecco cosa ha detto l’ex di Uomini e Donne

Soleil Sorge torna all’attacco contro l’ex fidanzato, Luca Onestini, in molti si ricorderanno di loro per la loro storia travagliata nel programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne, in cui Luca era sul trono e Soleil una corteggiatrice, alla fine i due sono usciti insieme e per diverso tempo sono rimasti insieme, fino a quando la Sorge è stata paparazzata mentre tradiva Luca, con l’ex tronista, Marco Cartasegna, tutto ciò accadeva mentre Onestini si trovava nella casa del Gf Vip, ed è stato proprio Alfonso Signorini a mostrargli le foto dell’accaduto, Soleil in quel periodo ha deciso di non vedere più l’ormai ex ma di mandargli solo una lettera in cui lo lasciava, il pubblico ovviamente si è schierato dalla parte di Onestini e probabilmente per questo motivo la Sorge ce l’ha con lui.

Soleil da quel momento è diventata ospite fissa di moltissime trasmissioni televisve, la prima in assoluto quella di Barbara D’Urso, dove in più di un occasione la Sorge ha mostrato di non avere peli sulla lingua attaccando chiunque sia contro di lei, ma nelle ultime ore ha condiviso delle storie su Instagram contro l’ex Onestini, vediamo di cosa si tratta.

Soleil Sorge contro l’ex Luca Onestini “persona sbagliata”

Non è la prima volta che Soleil posta pubblicamente delle frecciatine contro i suoi ex fidanzati, ma questa la Sorge è stata proprio diretta, infatti come molti web influencer anche lei ha deciso di abbracciare l’ultima moda dei social, cioè tramite delle domande su Instagram gli utenti possono chiedere di postare alcuni scatti fotografici del passato che si riferiscono a determinati momenti, moltissimi sono i vip che nelle ultime ore stanno facendo uscire delle foto inedite grazie a questo gioco e Soleil non poteva non mancare in questa lista.

Soleil alla domanda “quando hai capito che stavi perdendo tempo” ha postato una foto con l’ex Onestini mentre si trovavano sulle montagne russe scrivendo “non ho mai perso tempo, al massimo scelto persone sbagliate con cui condividerlo”, la ragazza ha lasciato letteralmente i suoi fan senza parole, nessuno si aspettava così tanta schiettezza di fronte a una storia ormai passata, in molto infatti hanno supposto che la Sorge abbia sofferto per come sono andate alla fine le cose, altri invece confermano che questa reazione sia eccessiva visto che è stata lei a tradirlo.

Ora non ci resta che aspettare la reazione di Luca Onestini, vedremo come reagirà di fronte a questa frecciatina velenosa e soprattutto chissà come la prenderà la sua attuale fidanzata Ivana Mrazova.