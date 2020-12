Gf Vip: Maria De Filippi non saluta Sonia Lorenzini, svelato l’ipotetico motivo

Ieri sera come ospite speciale al Gf Vip, Maria De Filippi, la famosa conduttrice ha salutato tutti i suoi beniamini che hanno partecipato ai suoi programmi, ma si è dimenticata di Sonia Lorenizini, il web si è subito accorto di questo dettaglio svelando il presunto motivo, scopriamo il perché

Nella puntata in prima serata del Gf Vip, hanno invitato come ospite d’onore Maria De Filippi, la famosa conduttrice ha voluto inizialmente avere un confronto con Tommaso Zorzi perché il web influencer in più di un’occasione l’ha nominata dicendo che sarebbe disposto a fare le fotocopie pur di lavorare con lei, per questo motivo Tommaso ha dovuto provare a fotocopiare una dedica rivolta alla sua conduttrice preferita, che in seguito ha speso delle bellissime parole rivolte a Zorzi.

Tommaso una volta rientrato in casa dai suoi compagni ha comunicato quanto successo e appena ha fatto il nome di Maria De Filippi, Alfonso l’ha fatta entrare in collegamento nella casa, tutti i concorrenti appena l’hanno vista hanno esultato, infatti in moltissimi la conoscono per aver partecipato ai suoi programmi, è stata lei stessa a salutare uno alla volta i suoi beniamini, inizialmente ha fatto il nome di Andrea Zelletta e gli ha dato qualche consiglio sulla sua fidanzata, avendo conosciuto entrambi a Uomini e Donne, ha fatto capire di tenerci molto alla coppia, dopo ha salutato i due ex concorrenti di Tempation Island, Carlotta Dell’Isola e Andrea Zenga, facendo anche a loro i complimenti sul loro nuovo percorso all’interno della casa.

Ma al pubblico a casa non è sfuggito un particolare, Maria non ha salutato una sua ex tronista, Sonia Lorenzini, in moltissimi sul web hanno iniziato a fare ipotesi sul perché la famosa conduttrice abbia tolto il saluto alla gieffina, ecco cosa hanno scoperto.

Maria De Filippi toglie il saluto a Sonia, ecco perché

Come dicevamo, Maria una volta entrata in collegamento con i concorrenti nella casa del Gf Vip ha salutato tutti i suoi ex pupilli, tranne Sonia, infatti in molti si sono accorti del dettaglio clamoroso, sapendo che la De Filippi conosce molto bene la Lorenzini, cercando immediatamente di indagare sull’accaduto.

Sonia ha partecipato a Uomini e Donne per bene due volte, inizialmente nei panni di corteggiatrice e dopo come tronista, quindi deve essere stata notata da Maria per aver fato l’occasione di salire sul trono e sicuramente la prima impressione che ha avuto la De Filippi sulla ragazza è stata positiva, se no non le avrebbe mai dato questa possibilità, ma allora perché non l’ha salutata? naturalmente sul web sono uscite le varie ipotesi e secondo alcuni utenti la famosa presentatrice avrebbe ancora il dente avvelenato con Sonia per alcuni atteggiamenti avuti dalla tronista nel corso del suo programma che avrebbero dato molto fastidio a Maria De Filippi.

Ciao, ciao Sonia. Maria De Filippi non dimentica. Mai. #gfvip pic.twitter.com/mCbyHvuSPB — Mai Dire Reality (@maidirereality) December 28, 2020

Sembrerebbe che Sonia, una volta finito il suo trono abbia criticato gli autori del programma televisivo perché non le hanno fatto fare il viaggio post scelta con il suo ex fidanzato Emanuele Mauti, ma non è finita qua, perché la Lorenzini ha fatto intendere che la produzione di Uomini e Donne l’ha ricattata per scendere a compromessi televisivi e che lei non ha accettato.

Per tutti questi motivi probabilmente Maria ha ancora qualche rancore verso la ex tronista, ora che Sonia è uscita sicuramente dirà la sua su questo episodio, quindi scopriremo se davvero la De Filippi è arrabbiata con Sonia o se è stata semplicemente una svista.