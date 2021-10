Miriam Leone stupisce tutti con un abbigliamento particolare: i fan senza parole al cospetto dell’attrice catanese ex-Miss Italia.

Anno dopo anno, Miriam Leone raggiunge una maturità che non soltanto la rende più affascinante, ma anche sempre più protagonista nel mondo dello spettacolo. Dopo gli esordi come modella e la vittoria di Miss Italia nel 2008, la catanese 36enne ha avuto un’ascesa pazzesca, togliendosi parecchie soddisfazioni e raggiungendo numerosi traguardi.

Oltre alla conduzione di diversi programmi per la Rai (tra cui Unomattina estate e Mattina in famiglia), la Leone ha avuto (e ha) una brillante carriera da attrice, sia per per il piccolo che per il grande schermo.

Un momento d’oro per lei che l’ha vista anche sposarsi, lo scorso settembre a Scicli, col musicista e manager di Caltagirone Paolo Carullo; ora, su Instagram, si mostra incantevole con un abbigliamento che lascia tutti senza parole.

Miriam Leone, l’abbagliante eleganza del suo outfit stupisce

Parallelamente alla sua impegnatissima carriera d’attrice, la Leone continua ad essere molto richiesta anche come modella e testimonial; alta 175 cm, la sua bellezza e il suo fascino sanno enfatizzare qualsiasi marchio.

Questa volta, per una collaborazione con Fendi, la Leone si è fatta ritrarre per le vie di Milano con un elegantissimo outfit composto da cappotto lungo, gonna lunghissima a vita alta e un piccolo top di lana, per una totalità generale che tende al beige/cachi.

A completare l’abbigliamento, stivali marroni e borsetta grigia; baciata dal sole, Miriam appare libera e splendida nella città lombarda, sorprendendo tutti per il colore dei suoi capelli.

A quanto pare, il suo classico rosso fiammante è stato sostituito da un biondo oro con riflessi ramati; un cambiamento che a quanto pare è stato apprezzatissimo dai suoi follower, che elogiano la bellezza dell’attrice anche da bionda.

“Domenica a Milano” recita la didascalia del post, che ha raccolto tantissimi like e mostrato ancora una volta tutto lo splendore di un’attrice sempre elegantissima e sensuale e mai volgare.

D’altronde, biondissima la vedremo anche a dicembre, quando in tutti i cinema arriverà finalmente Diabolik, pellicola dei Manetti Bros. dedicata al celebre Re del Terrore; come facilmente intuibile, la Leone vestirà i panni della sensuale femme fatale Eva Kant, al fianco di Luca Marinelli che invece interpreterà il celebre ladro.

Il film, che si promette un vero e proprio evento attesissimo da tutti, è pronto a consacrare l’attrice, che nel frattempo è pronta ad incantare vicino a Stefano Accorsi con Marilyn ha gli occhi neri, dove interpreta una mitomane. In un’intervista promozionale ha confessato di essere stata bullizzata al liceo per le sue sopracciglia: “Mi dicevano che ero Elio delle Storie Tese”; oggi è amata da milioni di italiani.