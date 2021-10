Giulia De Lellis: sotto l’accappatoio cosa c’è? Incredibilmente bella

Giulia De Lellis, sotto l’accappatoio mostra tutto il suo splendore: le meraviglie nascoste dell’influencer romana in bella vista.

Dopo il successo ottenuto con la partecipazione a Uomini e Donne nel 2016, l’incantevole venticinquenne romana si è presa con forza ed energia un posto nel mondo dello spettacolo.

Diverse sono state le apparizioni in tv, ospite di Pomeriggio Cinque (nei panni di opinionista), e poi la sfida come inquilina della casa del Grande Fratello VIP per la seconda edizione del reality.

Tradita dall’ex-tronista Andrea Damante, ha raccontato la sua esperienza col libro Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza! (scritto insieme a Stella Pulpo), grazie al quale è diventata ancora più celebre; indubbia poi la sua bellezza, che non smette mai di incantare.

Giulia De Lellis, cosa c’è sotto l’accappatoio? Le meraviglie nascoste in bella vista

Scelta spessissimo come testimonial da diversi marchi proprio per la sua popolarità (sono 5 milioni i follower che la seguono su Instagram) Giulia mostra continuamente tutta la sua bellezza.

Dopo la storia con Damante ha avuto diverse altre frequentazioni, compresa quella con l’ex di Belen, il pilota di MotoGP Andrea Iannone; sembra che i due si siano incrociati questa estate in un noto locale della Costa Smeralda, in Sardegna, ma che non si siano nemmeno salutati.

D’altronde, Iannone era stato lasciato proprio per un ritorno di fiamma con l’ex-tronista, che però poi non ha portato a nulla; la De Lellis è ora impegnata e felice con Carlo Beretta, che a quanto pare ha avuto una particolare accoglienza di ritorno a casa da uno dei suoi consueti viaggi di lavoro.

Non è cosanuova che Giulia si mostri su Instagram, ma questa volta pare essersi superata; l’influencer infatti, sponsorizzando anche una linea d’intimo di Tezenis, ha mostrato a tutti come ha accolto il suo Carlo facendosi immortalare, e postando gli scatti sul suo profilo, con un accappatoio aperto che la mostra in intimo.

Color carne, il completino intimo fa parte della nuova linea di Tezenis, brand che la De Lellis sponsorizza; oltre ad essere curato ed elegante, il completino enfatizza al massimo le curve di Giulia, rendendo il suo corpo un paradiso proibito.

“Oggi torna Lo” la didascalia che Giulia accompagna alla serie di scatti postati, con tanto di cuore e tag del profilo ufficiale di Tezenis; nei commenti, tutti i suoi follower sono letteralmente impazziti, estasiati da così tanta bellezza.