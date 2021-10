Una Vita: Genoveva e la confessione inaspettata stupisce tutti

Vediamo insieme che cosa ci aspetta per la giornata di oggi con un nuovo appuntamento per la soap opera spagnola, Una vita.

Tutti i giorni da quando è stata mandata in onda per la prima volta non si è mai praticamente fermata, stiamo parlando di Una vita.

Ed ovviamente anche oggi ci aspetta un nuovo episodio, dove succederà qualcosa di particolare per via di una confessione shock della Dark Lady di Acacias, ovvero Genoveva.

LEGGI ANCHE —> Love is in the air: La coppia si sposa finalmente? Scopriamolo

Come sempre succede la donna è riuscita a salvarsi anche questa volta dalle accuse di aver ucciso Marcia, e la donna può stare tranquilla.

Una vita: la dichiarazione che non ti aspetti

Anche se è perfettamente a conoscenza che non può lasciare da solo l’avvocato che l’ha difesa durante tutto il processo, ovvero Javier Velasco e la domestica Laura, perchè sono gli unici a sapere la verità.

L’uomo ovviamente lo tiene in pugno con la sua bellezza mentre la povera domestica con i ricatti fatti versa la sorella di Laura, ovvero Lorenza.

La Dark Lady ovviamente è contenta di aver vinto la causa che la vedeva implicata, ma cambia tutto quando scopre che Felipe vuole partire per Cuba ed andare a parlare con Santiago.

Lui è l’unica persona che può fornire all’avvocato le prove che gli occorrono per incastrate Genoveva.

LEGGI ANCHE —> Gigi D’alessio: ecco la conferma che tutti aspettavano!

E di fronte ad altre persone cerca di pregarlo a non partire, anche se è perfettamente a conoscenza della volontà del marito di farla incastrare, e per questo è molto fermo nella sua decisione.

Genoveva vuole che il marito resti al suo fianco e lasciando tutti a bocca aperta gli confessa che anche se è successo di tutto negli ultimi periodi lei è ancora follemente innamorata di lui.

Per vedere come si svilupperà questa intrigata e complicata situazione, e sopratutto se Felipe parità per Cuba dobbiamo attendere le prossime puntate in onda sempre su Canale 5 alle 14.10.