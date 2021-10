Gigi D’Alessio esce allo scoperto e finalmente dà al pubblico la conferma che si aspettava da tempo: importanti novità per il cantautore.

Gigi D’Alessio lo conosciamo bene e, seppur il pubblico sia diviso fra amore e ‘odio’, il cantautore napoletano resta uno degli artisti italiani di maggior successo degli ultimi decenni; il 54enne ha venduto oltre 26 milioni di dischi e realizzato tantissimi successi ancora oggi cantati.

Molto spesso però, D’Alessio è finito al centro della scena non tanto per le sue canzoni o le sue performance musicali, quanto per fatti di gossip; è stata ben nota a tutti la sua relazione con Anna Tatangelo, collega molto più giovane di lui e per la quale ha lasciato la moglie Carmela Barbato, da cui ha avuto tre figli (Claudio, Ilaria e Luca).

Gigi fa ora parlare di sé nuovamente per la sua situazione amorosa: ecco la conferma che tutti quanti ormai aspettavano da tempo.

Gigi D’Alessio esce allo scoperto, arriva la conferma che tutti si aspettavano

Nonostante le critiche, quella con la Tatangelo non è stata un’ ‘avventura’ per il cantautore, che con Anna ha intrapreso una relazione serissima, nonostante i vent’anni di differenza; i due sono stati insieme quasi quindici anni e il loro amore ha anche generato un figlio.

Ora però, mentre Anna si rilancia come conduttrice di Scene da un matrimonio (e ha ritrovato il sorriso fra le braccia di Livio Cori suo collega) Gigi volta pagina anche in amore e finalmente esce allo scoperto con la sua nuova compagna, ancora una volta giovanissima.

Il cantante sembra infatti non voler più nascondere la sua relazione con Denise Esposito, 28enne campana più giovane di lui di ventisei anni; i due si sono mostrati mentre si scambiavano tenere effusioni sui social, rendendo di fatto ufficiale la loro relazione.

Proprio nelle scorse ore, Denise ha postato sul suo profilo Instagram un breve video dove la si vede scambiarsi teneri baci col cantante; tutto questo, mentre sappiamo che la Esposito è incinta proprio dell’ulteriore figlio di Gigi D’Alessio.

Il cantante ha commentato il breve video con uno smielato “I love you”, a dimostrazione dell’affiatamento tra i due; il figlio in arrivo non fa altro che aumentare l’affinità nella coppia, che sembra prontissima a creare una famiglia.

Anche senza ‘ufficilità’, in ogni caso, la relazione tra i due era ben nota già da tempo; diverse volte sono stati paparazzati insieme, addirittura anche mentre il cantante ‘pizzicava’ affettuosamente la pancia della compagna.

Leggi anche –> U&D Il cavaliere manda per errore messaggio a Gemma ma non era per lei, eccolo!

Né Denise né Gigi però al momento hanno ancora parlato pubblicamente della storia d’amore, preferendo la privacy; è solo questione di tempo però prima che qualcuno li interroghi sull’argomento, specialmente il cantante (visto che Denise è estranea al mondo dello spettacolo).

Leggi anche –> Test personalità: scegli un olio e scopri cosa ti manca davvero nella vita

Sarà finalmente la compagna giusta per il cantante napoletano? Il web nel frattempo si è scatenato e, ancor più di quanto successo anni fa con Anna Tatangelo, critica la scelta del cantante etichettandolo come ‘papà’ di Denise.