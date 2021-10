La simpatica conduttrice italo-spagnola è tornata alla ribalta dei riflettori alla guida del famoso tg satirico “Striscia la Notizia” e di recente ha postato una foto che mostra una somiglianza sorprendente. Scopriamo di chi si tratta.

Vanessa Incontrada ha debuttato sul grande schermo nel lontano 2003, quando Pupi Avati la scelse come protagonista femminile del film “Il cuore altrove”, ruolo che le permise di vincere il premio di “giovane attrice emergente” durante il Festival di fiano. Ha poi conquistato, grazie la sua enorme simpatia, i telespettatori con la conduzione di Zelig del 2004 fianco di Claudio Bisio.

Da quel momento la carriera di Vanessa è decollata portandola a diverse conduzioni di programmi molto seguiti come il Festival Bar 2005 e a recitare in altri film a fianco di personaggi del calibro di Diego Abatantuono, Violante Placido e non solo. l’ Incontrada non ha mai smesso di lavorare anche quando l’ accusavano di non ricoprire i canoni estetici ideali.

Potrebbe interessarti anche->Vanessa Incontrada testimonial di Dolce e Gabbana per le taglie morbide

Più precisamente, le era stata mossa la critica di essere troppo formosa, o come oggi si usa dire, troppo curvy. Lei ha confessato, durante un’ intervista, che questi attacchi le avevano procurato diverso disagio anche perchè i kg presi con la gravidanza non era più riuscita a perderli. Nonostante sia stata vittima di Body shaming, Vanessa è riuscita a reagire molto bene.

Avrebbe affermato a tale proposito questo:”la cellulite ce l’ ho, le smagliature pure, ma che devo fare. Siamo donne fa parte: fa parte della vita avere periodi in cui ci si sente meglio e altri no. Alla fine bisogna accettarsi”. Oggi ha trovato la serenità anche grazie all’ amore del suo compagno Rossano Laurini nato nel 2007 e che le ha regalato la gioia di essere madre.

Vanessa e la foto postata su Instagram: sono identici.

La Incontrada è legata al proprio compagno ormai da diversi anni anche se questo prima di lei aveva vissuto un’ importante storia d’ amore dalla quale è nata anche una figlia con la quale ha un ottimo rapporto. Ebbene da questa relazione che ha restituito serenità alla conduttrice è nato un figlio nel 2008 che i due hanno voluto chiamare Isal. Oggi i due non sono ancora convolati a nozze, ma non lo escludono.

Potrebbe interessarti anche->Vanessa Incontrada età, studi, stipendio, marito, figli: tutto sulla conduttrice di Striscia

Proprio di recente, Vanessa ha postato una foto sul proprio profilo Instagram, che è seguito da 2 milioni e mezzo di persone assieme al figlio e tale scatto a scatenato la reazione del web: il figlio appare come la coppia precisa della madre, mostrando una somiglianza sorprendente.

Sotto la foto si legge: “trova l’ intrusa” riferendosi al cagnolino che, in posa, si frappone tra la madre e il figlio. Uno scatto dolcissimo che ha raccolto quasi 44 mila like: