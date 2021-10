U&D Il cavaliere manda per errore messaggio a Gemma ma non era per lei, eccolo!

La terribile Gaff che tutti temono: sbagliare destinatario mentre si invia un messaggio. E’ accaduto a Pierluigi, il nuovo cavaliere di U&D che corteggiava Gemma Galgani.

E’ iniziato da poco è già Uomini e Donne sta regalando diversi colpi di scena ai telespettatori. Innanzitutto quelli della famosa dama Gemma Galgani che a distanza di diversi anni dalla sua prima partecipazione ha fatto un “upgrade” sorprendente. Per questa, infatti, gli anni sembrano nemmeno non passati ma addirittura regrediti!

Certo è che questa ventata di freschezza non l’ ha portata sicuramente Madre Natura, ma di un buon chirurgo estetico che a più di 70 anni ha regalato a Gemma un nuovo e prorompente seno. Questa scelta, insieme a quella dei ritocchini al viso e alle labbra è stata subito presa di mira dall’ acerrima nemica, l’ opinionista Tina Cipollari.

Ebbene, oggi, la Galgani afferma che grazie a questo nuovo seno si sente un’ adolescente e che è pronta (se mail lo troverà) a cercare il proprio principe azzurro e sembra che fino a qualche giorno fa l’ avesse anche trovato in Pierluigi.

La “Gaff” del Cavaliere di Gemma: quel messaggio non era per lei!

Era partita bene la frequentazione tra Gemma e Pierluigi, tanto che lei, la settimana scorsa, gli aveva scritto per rincontrarsi a Roma prima della registrazione della puntata, affinchè potessero avere l’ occasione di cenare insieme. Alla richiesta il cavaliere aveva declinato l’ invito sostenendo di avere altri impegni che gli impedivano di raggiungerla la sera prima.

Ma proprio li è accaduta la terribile figuraccia: lui, infatti, ha inoltrato un messaggio non proprio carino nei riguardi di Gemma a Gemma stessa! Il testo riportava la seguente dicitura: “Ca**o. La Gemma mi vuole venerdì pomeriggio!“, seguito da una fila di emoticon piangenti.

La chat, è stata poi mostrata pubblicamente durante la trasmissione scatenando l’ ilarità del pubblico e soprattutto le frecciatine pungenti di Tina e Gianni. L’ uomo ha giustificato la figuraccia dicendo che era destinato alla figlia che doveva incontrare e che quindi il “pianto” era perchè non poteva vederla.

In effetti il cavaliere ha raggiunto Gemma proprio venerdì pomeriggio per cenare con lei, ma a detta della dama non è stato all’ altezza perchè si è presentato tutto trasandato tanto da giudicarlo come “irriconoscibile”.