Love is in the air: La coppia si sposa finalmente? Scopriamolo

Verdiamo insieme che cosa ci aspetta per la giornata di oggi, ed il nuovo appuntamento con la soap opera turca, Love is in the air.

Tutti i giorni aspettiamo con trepidazione un nuovo episodio di questa soap opera che ha catturato il cuore di moltissimi italiani, e che viene sempre dalla Turchia.

Stiamo parlando di Love is in the air, dove ogni giorno c’è qualcosa di particolare che succede, e al quale non avresti pensato.

Love is in the air: le nozze che non ti aspetti

A Love is in the air è arrivato il giorno più speciale dell’anno, ovvero quello di San Valentino, dove tutte le coppie non vedono l’ora di celebrare il loro amore, con qualche piccolo regalo o magari una romantica cena.

Il giovane e bello Engin diventerà padre e per questo motivo è ancora più contento in questa giornata speciale, e vuole sorprendere a tutti i costi la sua Peril.

Mentre tutti sono pronti a festeggiare Engin e Leyla capiscono di essere gli unici nell’ufficio a non essere fidanzati.

I due, così si alleano per cercare qualcuno con il quale trascorrere questa giornata piena d’amore e passare una bella serata a cena.

Ayfer ed Alexander stanno vivendo la loro storia d’amore ma ricca di problemi e di disguidi perchè il bel cuoco italiano ama molto le donne e le corteggia appena può.

Ha infatti appena chiarito un disguido che c’è stato e sta preparando una sorpresa alla sua amata in questa giornata speciale.

La coppia infatti sembra che sia pronta per il grande passo, ma ancora ovviamente nulla è certo, possiamo solamente attendere la prossima puntata e sperare che non succede qualche altro disguido che faccia saltare tutto.