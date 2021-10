Laura Chiatti stravolge il suo look: irriconoscibile, ma c’è un motivo

Vediamo insieme la particolare immagine che ha pubblicato Laura Chiatti dove si è mostrata con un look rinnovato, scopriamolo insieme.

Lei è una bravissima e bellissima attrice, oltre ad essere una mamma sempre premurosa e presente con i suoi due figli, stiamo parlando di Laura Chiatti.

Ma nelle ultime ore ha lasciato tutti senza parole per via di un cambio drastico nel suo look, vediamo meglio insieme tutte le informazioni.

LEGGI ANCHE —> Beautiful: Liam ed il gesto nei confronti di Steffy spiazza tutti

Laura non ha paura di cambiare colore di capelli e di stravolgere la sua immagine, come capita spesso alle attrici che devono interpretare un determinato ruolo.

Laura Chiatti: Look stravolto

In questo momento, infatti è biondissima ed è comparsa una frangia ad incorniciare il suo incantevole volto.

Ha cambiato look, però per un motivo bene preciso, ovvero esigenze di copione, il taglio però resta sempre lo stesso, ovvero lungo fino alle spalle e paro, per essere precisi un long bob.

Come lei stessa ha indicato si è affidata alle sapienti mani della parrucchiera Francesca Ciculo, ed il risultato è davvero incantevole.

LEGGI ANCHE —> Kate Middleton sta male? Soffre di questa malattia

Durante questa estate si era parlato più volte di una possibile crisi coniugale insieme al marito e collega Marco Bocci, che è stata smentita varie volte.

La coppia come dicevamo ha due figli bellissimi, e nei giorni scorsi Laura ha rivelato anche un progetto speciale, ovvero nel prossimo film sarò direttamente il marito Marco Bocci che la dirigerà sul set.

La coppia si è conosciuta proprio durante un lavoro insieme nel 2013 e l’anno successivo è convolata a nozze nella Basilica di San Pietro a Perugia.

E voi cosa ne pensate di questo cambio di look per la bellissima e bravissima Laura Chiatti? Anche voi amata cambiare taglio e colore di capelli, oppure è una cosa che non vi appartiene assolutamente?