Vediamo meglio insieme che cosa ci aspetta nell’appuntamento odierno per quanto riguarda la nostra amata soap opera Il paradiso delle signore.

Come sappiamo benissimo da qualche settimana è iniziata la sesta stagione della soap opera tutta italiana e girata in un grande magazzino, ovvero Il paradiso delle signore.

Ma nella puntata di oggi, quali intrighi ci aspettano? Vediamo meglio tutte le informazioni che ci sono.

LEGGI ANCHE —> Love is in the air: La coppia si sposa finalmente? Scopriamolo

Eravamo rimasti che Adelaide cerca di capire che cosa nasconda Flora Ravasi, in modo particolare da quando la giovane ha letto la lettera che gli ha lasciato il padre.

Paradiso: é guerra tra Umberto e Vittorio

E per fare questo l’ha convinta, e quasi obbligata a soggiornare a Villa Guarnieri con lei, per cercare di studiare tutte le sue mosse.

Sembra che sia riuscita a scoprire qualcosa, ma la contessa si metterà in pericolo per questo, e ci sarà una sua uscita di scena, anche se per pochissimo tempo.

Per quanto riguarda la rivista, Il Paradiso Market, procede tutto nel migliore dei modi e sono tutti contenti.

Umberto è diventato socio editore del Conti, e gli comunica che non gli piace assolutamente il suo lavoro.

Iniziano quindi i primi diverbi sulle vedute editoriali del giornale già dalla secondo edizione che uscirà a breve.

Vittorio, sarà davvero irascibile ma cercherà di convincerlo che le sue idee, anche se molto particolari servono al Paradiso.

LEGGI ANCHE —> Gigi D’alessio: ecco la conferma che tutti aspettavano!

Si apre così una lunga guerra dove chi vince e chi perde è ancora lontano e ci saranno sicuramente numerose battaglie.

Tina, nel mentre torna dalla Svizzera, e si capisce che ha un segreto particolare da nascondere che non ha nulla a che vedere con la musica.

Ma la donna non sembra essere disposta a rivelare il suo segreto a nessuno, nemmeno alla madre.

Eppure in Svizzera qualcosa le ha cambiato la vita, forse ha una malattia? Ancora non possiamo saperlo.

Stefania nel mentre sta continuando a riflettere se accettare o meno la proposta di vivere a casa del padre, e prima di fare questo passano insieme una bella cena con la sua nuova compagna e la figlia, mentre sulla televisione viene mandato il discorso “alla luna” di Papa Giovanni XXIII.

Non possiamo che aspettare e vedere come si svilupperanno le varie situazione al Paradiso delle signore.