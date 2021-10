Jennifer Lopez e Ben Affleck sono tornati insieme dopo tantissimi anni per la gioia di tutti i loro fan, ma sapete dove vivono? Casa da sogno.

Dopo varie difficoltà e altre relazioni, JLo e il suo grande amore, Ben Affleck, sono tornati finalmente insieme; i fan sognavano a lungo la riconciliazione fra i due, che è avvenuta nel miglior modo possibile a 17 anni dal mancato matrimonio del 2004.

A distanza di anni, la cantante ha avuto un successo incredibile fra record di dischi venduti e diverse partecipazioni in film e in serie tv; a 52 anni, la Lopez sta vivendo una seconda giovinezza e, con una bellezza che sembra non passare mai di moda, ha stregato nuovamente il suo Ben.

Ma avete mai visto dove sono andati a vivere i due dopo che si sono rimessi insieme? Ecco la casa da sogno dove vivono di nuovo il loro amore.

Jennifer Lopez e Ben Affleck, la casa da sogno della nuova ‘vecchia’ coppia

Mentre passavano le vacanze estive come una vera e propria coppia di neosposini, la cantante e l’attore, lo scorso luglio, si sono trasferiti a Long Island, dove più volte i due sono stati avvistati a passeggiare mano nella mano con tanto di outfit abbinati.

Da otto anni ormai, Jennifer Lopez possiede ormai un’enorme villa composta da un ampio parco con dentro una piscina; è proprio qui che i due hanno deciso di ricominciare a condividere momenti di quotidianità insieme, facendo spola con la West Coast, dove i figli di entrambi vivono stabilmente.

La cantante ha acquistato la dimora diversi anni fa, nel 2013, con l’intera proprietà costituita da circa 1400 metri quadrati e più di un ettaro di parco, per un valore complessivo di 10 milioni di dollari.

Lo stile della costruzione ricalca quello olandese, con tetti Gambrel, e un’abitazione divisa su due piani con tanto di seminterrato; al suo interno una spa,un ufficio, una guest house, una sala multimediale, una sauna, uno studio, una doccia esterna e una piscina riscaldata.

Le stanze sono ben otto mentre i bagni sette bagni, così come i camini distribuiti all’interno; diversi sono i balconi che offrono una vista stupenda, per godere del panorama e prendere una boccata d’aria fresca.

Entrando, al piano terra si trova un ampio ingresso con una scala a chiocciola che porta gli ospiti direttamente alla zona giorno, affacciata sul portico coperto che si apre sul giardino e dotata, oltre che di un grandissimo salotto, anche di una sala da pranzo ottagonale, una biblioteca di legno di quercia e una cucina in marmo.

Al piano terra, attraversando le porte finestre, è possibile accedere alla piscina e alla spa, ovviamente situate nel giardino; il piano superiore è dedicato invece alle stanze da letto, compreso il talamo di Jennifer e Ben (con foyer privato, tantissime finestre, una cabina armadio, un bagno in marmo e due balconi).

Leggi anche –> Amici: Anbeta la ricordate? Eccolo oggi bellissima e super innamorata

La camera degli ospiti si trova invece al piano seminterrato, vicino al cinema, alla palestra e alla cantina per i vini. Un vero e proprio castello quello di JLo, dove lei (così come sul palco) è regina indiscussa.

Leggi anche –> Michael Schumacher: la moglie rivela le sue ultime parole prima dell’incidente

Dal canto suo Affleck, di nuovo innamorato e con affianco la bellissima cantante, è pronto a conquistare nuovamente le sale con The Last Duel, film diretto da Ridley Scott dove non soltanto recita, ma che ha contribuito a scrivere insieme all’amico di sempre Matt Damon; la critica parla già di capolavoro e lui, dalla dimora da sogno della compagna, gongola.