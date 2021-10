Bicchiere d’acqua vicino al letto prima di andare a dormire: pericoloso per la salute

Una semplice abitudine come quella di lasciare un bicchiere d’acqua vicino al letto la notte potrebbe non essere così innocua come pensiamo, vediamo perché

Doversi alzare in piena notte alla ricerca di un po’ di acqua non è mai piacevole, per questo molte persone lasciano vicino al comodino una bottiglia o un bicchiere pieno prima di andare a letto; i dottori consigliano di bere circa due litri al giorno d’acqua e averla sempre vicino è un’ottima strategia per non dimenticarsi di bere, ma da alcuni studi è stato scoperto che lasciare il bicchiere tutta la notte vicino al letto potrebbe non essere così salutare come ingenuamente pensiamo, scopriamo i motivi.

Innanzitutto lasciare dell’acqua in un bicchiere “scoperto” per tutta la notte potrebbe favorire l’arrivo di insetti come zanzare, mosche e moscerini che durante la notte potrebbero bere o peggio ancora cadere nell’acqua; oltre a questi insetti altre sostanze come polvere o detriti potrebbero depositarsi nel bicchiere senza che ce ne accorgiamo. Bere quindi quella stessa acqua il giorno dopo potrebbe esporci a germi e batteri vari, e questo accade anche quando ad esempio prendiamo un sorso prima di metterci a dormire, perché i germi dalla bocca passano attraverso il bicchiere all’acqua, e la mattina seguente ci ritroveremo a bere dell’acqua contaminata dai germi che nel frattempo si sono moltiplicati.

Se l’acqua che beviamo è quella del rubinetto, questa rimanendo esposta all’aria tutta la notte potrebbe cambiare sapore e valore del Ph: l’acqua del rubinetto infatti contiene cloro, necessario per la disinfezione, e quando questo elemento viene esposto all’aria cambia il sapore dell’acqua stessa, il che spiega perché l’acqua dopo un po che non viene bevuta acquisisce un sapore stantio. Stesso principio per il Ph che viene modificato dall’anidride carbonica assorbita dall’acqua durante la notte e ne cambia leggermente il sapore.

Inoltre bisogna ricordare che tenere un liquido sul comodino, se questo è vicino a delle prese elettriche come di solito si vedono in tutte le camere da letto, è un rischio per la salute perché è un potenziale rischio elettrico. Per ultimo, bere prima di andare a letto non è l’ideale per il sonno stesso, perché favorisce la minzione e ritarda il momento in cui ci addormentiamo.

