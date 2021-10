Romina Power: ecco perchè indossa sempre scarpe basse

Vediamo insieme per quale motivo la mitica e super amata Romina Power indossa sempre le scarpe basse, sotto i suoi abiti lunghi.

Una donna conosciuta ed amata in tutto il mondo per la sua bellezza e per la sua incredibile voce.

Insieme ad Al Bano hanno incantato il pubblico con le loro canzoni, stiamo parlando ovviamente di Romina Power.

Siamo sempre abituati a vederla come una donna che ha uno stile inconfondibile e molto elegante, con tanto di abiti lunghi che molto spesso riprendono uno stile un po’ etnico, ma non solo.

Romina Power: il motivo della scelta è dettato dalla salute

Sotto a quello che indossa, molto spesso utilizza scarpe basse, da molto tempo infatti non sembra che indossi scarpe con i tacchi.

Ma la motivazione di indossare questo tipo di scarpe non è solamente estetica ma anche molto pratica.

Romina come sappiamo da molti anni, come lei stessa ha spiegato in varie trasmissioni, ha deciso di abbracciare la religione buddista, e per questo motivo sceglie questo tipo di abiti.

Ma il motivo delle scarpe basse è dettato dalla salute, infatti un po’ di tempo addietro si è dovuta sottoporre ad un intervento di chirurgia, e per la precisione di artoscopia al ginocchio.

Una volta, dal dolore che aveva, ha anche dovuto fermare un concerto ad Atlantic City, per la sofferenza che stava provando.

Proprio per questo motivo, ha rinunciato ad avere i tacchi e sceglie delle calzature più comode e che non le danno problemi alla salute, come è giusto che sia.

E poi anche dal punto di vista estetico, le tuniche o i vari abiti ampi che indossa, con sotto le scarpe basse sono un’ottima soluzione anche estetica.

Insomma la scelta fatta da Romina Power oltre ad essere estetica è anche dettata da motivazioni di salute, e di conseguenza è sicuramente la scelta migliore.