Ecco un nuovo test sulla tua personalità: scegli una porta e scoprirai cos’è che ti blocca, provalo e non crederai a ciò che vedi

Spesso abbiamo tanta voglia di fare qualcosa di nuovo che ci piace o semplicemente ci incuriosisce. Vorremmo provare, testare, ma c’è sempre qualcosa che ci blocca e ci fa pensare che forse è meglio restare nella nostra “comfort zone” e lasciar perdere.

Oggi ti proponiamo un nuovo test che vi aiuterà a scoprire cos’è quella cosa che ti blocca sempre e ti ostacola nel momento in cui vorresti fare delle scelte importanti o fuori dagli schemi. Scegli una porta e scoprirai quindi cosa ti blocca, prova il test.

Prova il test: scegli una porta e scopri cosa ti blocca

La porta è un simbolo molto evocativo che rimanda all’idea di “passaggio” da uno stato all’altro. Può significare semplicemente cambiare una stanza, ma anche cambiare modo di vivere o addirittura universo e quindi a una nuova conoscenza e modo di vedere le cose.

Oggi ti proponiamo un nuovo ed interessantissimo test in cui dovrai letteralmente scegliere una porta e ricevere un feedback. Il risultato ti mostrerà infatti cos’è che ti sta bloccando in questo momento e potrebbe aiutarti per provare a scoprire di più su te stesso o te stessa.

Il gioco consiste, appunto nello scegliere una delle quattro porte che ti proporremo e, in base al risultato che corrisponde ad ogni porta, scoprirai cosa ti blocca in questo momento. Le porte sono: porta verde; porta beige; porta azzurra; porta rosa:

Porta verde

Se hai scelto la porta verde probabilmente sei bloccato dalla tua routine giornaliera e non sai come uscirne. Vorresti infatti nuove esperienze e avventure, ma la tua comfort zone ti blocca. Non farti fermare dalle tue abitudini e prova a sperimentare, magari iniziando da qualche piccolo cambiamento;

Porta beige

Hai scelto la porta beige. Probabilmente ciò che ti blocca è il giudizio degli altri. Molte volte, infatti, tendi a ponderare le tue scelte e le tue azioni sulla base di quello che gli altri potrebbero dire. Tutto ciò ti porta a rinunciare a ciò che vorresti fare davvero. Il consiglio è quello di non curarti troppo dell’opinione altrui e di provare a seguire ciò che ti senti di fare;

Porta azzurra

La porta azzurra è la tua scelta? Probabilmente è la tua sensibilità a metterti spesso dei blocchi. Sei una persona molto emotiva, ciò ti porta ad avere paura di affrontare cose nuove. Prova a trasformare questo tuo punto debole in un punto di forza, considerandola come una preziosa risorsa che ti aiuterà a fare nuove esperienze.

Porta rosa

Se hai scelto la porta rosa, probabilmente ti senti bloccato dalla paura di fallire. Hai infatti timore di non riuscire in quello che fai perché non ti senti pronto e, quindi, preferisci non rischiare. La miglior soluzione a questo blocco è quella di rischiare e provare, provare, provare.