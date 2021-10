Colpo di scena a Che Tempo Che Fa, dove Bebe Vio ha messo in imbarazzo Fabio Fazio, presentatore del programma. Ecco il motivo

Ieri sera, a Che Tempo Che Fa, programma di successo in onda ogni domenica su Rai 1 e condotto da Fabio Fazio, è andato in scena un curioso episodio che ha messo imbarazzo il presentatore. Ospite in studio Bebe Vio che ha fatto un’affermazione curiosa.

Fazio ha infatti intervistato la neocampionessa olimpica e, tra una domanda e l’altra, è andato in scena un episodio che ha messo in imbarazzo Fabio Fazio. L’atleta di scherma ha fatto una battuta sulla regina Elisabetta che ha suscitato la reazione del presentatore.

Bebe Vio, ecco cos’ha detto a Fabio Fazio

L’atleta paralimpica è stata una degli ospiti della serata di ieri, 10 ottobre, a Che Tempo Che Fa, in onda su Rai 3. Durante l’intervista Bebe Vio ha raccontato la sua avventura olimpica e la magnifica marcia trionfale che ha portato avanti fino alla conquista della medaglia d’oro nel fioretto individuale.

In tanti conoscono e amano la Vio e apprezzano il suo modo di fare e approcciarsi alla vita, nonostante le sciagure che ha dovuto e affronta tutt’ora. A colpire, infatti, è la grandissima determinazione e la sua frizzante simpatia mostrata dall’atleta in tutti i contesti pubblici.

Il suo essere fuori dagli schemi è emerso anche nella serata di ieri, dove l’atleta paralimpica ha messo in serio imbarazzo il conduttore dello show, Fabio Fazio. Durante l’intervista, infatti, Fazio ha parlato di quanti personaggi importanti abbia incontrato la Vio, aggiungendo che le manca: “Solo la Regina Elisabetta”, a questo punto la Vio ha risposto: “Sì, mi manca e mi sa che mi devo sbrigare!”.

La reazione di Fazio è stata quella di una risata imbarazzata dovuta all’humor nero dell’atleta. Il presentatore, in maniera ironica, ha aggiunto: “Con questa affermazione o non ti chiama mai più o ti chiama domani mattina!”.

L’episodio si è concluso con le risate delle persone in studio, pur essendo evidente il chiaro imbarazzo del conduttore, che alla fine ha aggiunto: “Secondo te non ti chiama”. Insomma, Bebe Vio è sicuramente un personaggio che non ha peli sulla lingua e mette tutta sé stessa in ogni occasione, e a Che Tempo Che Fa lo ha simpaticamente dimostrato.