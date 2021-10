La confessione di Romina Power che parla del suo passato “scandaloso” fatto di droghe ed eccessi. Ecco cos’ha detto la cantante

Romina Power è molto conosciuta nel panorama dello spettacolo italiano. L’artista italo-americana ha conquistato grande notorietà negli anni ’70 quando calcò le scene della musica italiana insieme al suo allora compagno Al Bano.

Oggi torna a parlare del suo passato e lo fa rilasciando una toccante intervista a Panorama. Durante la chiacchierata, la cantante ha parlato del suo passato “scandaloso” fatto di droghe ed eccessi che hanno segnata la sua giovinezza. Ecco cos’ha detto Romina Power.

Romina Power: un passato di scandali ed eccessi

Romina Power è un personaggio amatissimo dal pubblico italiano e non solo. La sua collaborazione con il cantante pugliese Al Bano l’ha lanciata al grande pubblico. I due formavano una coppia meravigliosa e il loro amore ha fatto sì che Al Bano e Romina furono una delle coppie più amate e chiacchierate.

LEGGI ANCHE –> IMMA TATARANNI 2, LE ANTICIPAZIONI CHE NON TI ASPETTI

Un passato glorioso e felice quello di Romina Power, fatto di un amore che ha portato alla nascita di suoi quattro figli, Yari, Ylenia, Cristel e Romina Jr. Ma è proprio del suo passato che la bella Romina ha voluto parlare. Un passato, avvenuto prima del successo e della nascita dei suoi figli, fatto di scandali e droghe. Ecco cos’ha raccontato.

Durante un’intervista a Panorama, infatti, la cantante ha rilasciato un lungo racconto fatto di ricordi ed episodi avvenuti tanti anni fa. A 13 anni, infatti, Romina fu spedita in collegio di suore in Messico a causa della sua irriverenza e istinto ribelle. Trasferitasi poi in Inghilterra, lasciò gli studi per dedicarsi alla carriera di attrice di film erotici.

In quel periodo della sua vita, Romina Power incontra per la prima volta le droghe. La stessa cantante ha dichiarato di aver fatto uso di sostanze come la marijuana e l’LSD. L’artista ha raccontato anche una serata passata con i Beatles. In quel frangente la cantante ha raccontato di aver fumato marijuana con Paul McCartney e successivamente di aver fatto “una seduta spiritica” con tutti i presenti.

LEGGI ANCHE –> ANTONELLA CLERICI: ECCO COM’È DIVENTATA MAELLE, BELLISSIMA

Romina ha poi raccontato come l’incontro con Al Bano le abbia permesso di cambiare vita e mettere da parte i vizi fatti di scandali e droghe. L’incontro con il cantante italiano, ormai suo ex marito, le ha cambiato la vita, anche se spesso tra i due c’erano scontri, proprio per via del carattere “libertino” della moglie.