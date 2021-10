Il trio di tenori più famosi al mondo, Il volo, con il passare degli anni sono cambiati tantissimo. Ecco come sono diventati: irriconoscibili!

Sono senza alcun dubbio il trio di tenori italiani più famosi al mondo. I tre ragazzi de Il Volo hanno conquistato negli anni un incredibile successo, che li ha portati sul tetto del mondo. I loro concerti fanno il pienone in ogni angolo del globo e la loro notorietà cresce sempre di più.

Dopo 12 anni di carriera, Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone possono sicuramente dichiararsi soddisfatti del loro successo e dei risultati raggiunti, restando certamente fiduciosi per il loro futuro. Ma sapete com’erano nei primi anni della formazione del gruppo? Irriconoscibili rispetto ad oggi!

Il Volo, ecco come sono cambiati negli anni

La storia de Il Volo è molto curiosa e interessante. I tre sono cresciuti in luoghi e città differenti e, nel 2009, parteciparono al talent Show “Ti lascio una canzone”, in onda su Rai 1 e condotto dalla bella Antonella Clerici.

Fu il regista del programma, Roberto Cenci, a suggerire loro di formare un gruppo e cantare insieme. Scelta azzeccatissima se pensiamo al successo avuto fino ad oggi.

Dal 2009 ad oggi, i ragazzi del Volo hanno continuato a cantare ed esibirsi insieme, formando uno dei gruppi più amati della scena musicale mondiale. Ma da quell’anno tante cose sono cambiate, in particolar modo il loro aspetto. Ricordavate com’erano? Ecco alcune foto.

Nel 2009, quando i tre si conobbero e formarono il gruppo, Piero aveva solo 16 anni, mentre Gianluca e Ignazio ne avevano 14. I tre erano completamente diversi da oggi: Piero aveva un fisico molto diverso da oggi, oltre ad un taglio di capelli più in voga in quegli anni e, ovviamente, non portava la barba.

Gianluca, invece, aveva un viso molto più “acerbo”, dovuto alla sua giovane età e il suo fisico, negli anni si è sviluppato molto. In ultimo abbiamo Ignazio, il ragazzo bolognese che sicuramente ha registrato il cambiamento più profondo dei tre: Negli anni passati aveva una corporatura più robusta, mentre oggi appare molto dimagrito, mentre la capigliatura era molto più disordinata e “folta”.

Insomma, il trio più famoso d’Italia è sicuramente cambiato molto in questi anni. La maggiore età e l’intensa attenzione e cura all’aspetto fisico ha portato grandi trasformazioni nel loro modo di apparire. Ma una cosa non è mai cambiata in questi 12 anni: la loro splendida voce e la voglia di far sognare il pubblico.