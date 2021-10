Jeremias Rodriguez: la fidanzata è in ospedale da giorni, come sta e cosa è successo

Giorni di preoccupazione per Jeremias Rodriguez. Da giorni la sua fidanzata è in ospedale, ecco come sta e cosa è successo

Momenti di paura e tensione sono quelli che sta vivendo Jeremias Rodriguez. Il fratello della showgirl Belen Rodriguez. La sua ragazza ha avuto una grave lesione del cranio, che si è letteralmente rotto. Ora la preoccupazione in casa Rodriguez cresce, aspettando novità dall’ospedale.

Dopo l’incidente, infatti, la fidanzata di Jeremias Rodriguez è stata ricoverata in ospedale per risolvere la frattura del cranio ed evitare gravi complicazioni. La bella Deborah Togni, questo il nome della ragazza, ha pubblicato una Stories dove spiega l’accaduto. Ecco cosa è successo.

Jeremias Rodriguez, ecco cosa è successo alla sua fidanzata Deborah

Brutta avventura in casa Rodriguez. La bellissima fidanzata di Jeremias, Deborah, ha avuto un incidente che le ha provocato la frattura del cranio e ora è in ospedale da giorni. La bellissima hostess ha raccontato cosa è successo attraverso la pubblicazione di una storia sul suo profilo Instagram.

Con una IG Stories, infatti, Deborah Togni ha spiegato le dinamiche in cui è avvenuto l’incidente. Dal letto dell’ospedale, in cui ancora adesso è ricoverata, la Togni ha raccontato il modo in cui si è procurata questa bruttissima caduta.

Nella sua storia la venticinquenne ha spiegato che nella giornata di domenica, mentre era in aeroporto a lavorare, è purtroppo svenuta e ha “sbattuto il mento su una lastra di ferro e poi picchiato forte la testa per terra”. La caduta ha causato la frattura dell’osso Occipitale della giovane Hostess, che è stata subito trasportata in ospedale.

La bella Deborah se l’è cavata con 4 punti sul mento e nessun intervento chirurgico, ma resterà ancora un po’ in ospedale per accertamenti. Ma la fidanzata di Jeremias Rodriguez non ha perso il senso dell’umorismo e ha citato una delle serie tv oggi più in voga: “Una scena da Squid Game, insomma…”.

La giovane venticinquenne resterà ancora un po’ ricoverata in ospedale, dove farà alcuni esami come la Tac per controllare che non ci siano state complicazioni. Intanto, Deborah ha salutato e ringraziato tutti i suoi fan che gli sono stati vicini in questi giorni difficili, promettendo di ritornare più forte di prima.