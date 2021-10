Belen, da poco nuovamente mamma, sembra essere ancora più sensuale; tutto in bella mostra per la meravigliosa showgirl e conduttrice argentina.

Sebbene sembra non sia più la regina indiscussa del gossip (un ruolo che ora pare spettare di diritto a Diletta Leotta) Belen Rodriguez non può mai passare inosservata.

Classe ’84, ex-modella e showgirl argentina oggi nota conduttrice, la Rodriguez è considerata come una delle donne più belle e affascinanti del nostro mondo dello spettacolo; solo qualche anno fa, non si faceva che parlare di lei e, qualsiasi cosa facesse, sembrava capace di ammaliare chiunque.

Oggi da poco di nuovo mamma, Belen a quasi quarant’anni non ha nessuna intenzione di smettere di mostrare tutta la sua bellezza; il nuovo scatto è da censura.

Belen Rodriguez sensualissima, tutto in bella mostra per la showgirl e conduttrice argentina

Dopo aver iniziato la carriera come modella in Argentina, la Rodriguez trova fortuna in Italia partecipando a diversi programmi Rai, nonché come inviata di Verissimo nel 2007.

Il successo arriva con L’Isola dei Famosi, a cui partecipa come concorrente; da lì in poi una popolarità sempre maggiore, che l’ha portata anche sul palcon dell’Ariston come co-conduttrice del Festival di Sanremo, dove ha dato scandalo facendo intravedere la sua ‘farfallina’ tatuata.

Seguitissima sui social con più di 10 milioni di follower, Belen ha deciso di accettare la sfida a distanza della sorella Cecilia mostrandosi sensualissima su Instagram; la più grande delle Rodriguez ha infatti postato una foto che la ritrae in topless, solamente in mutandine.

Girata di schiena, a coprire il generoso décollété dell’argentina solamente le mani; il post aveva raccolto tantissimi like, ma improvvisamente Belen ha deciso di cancellare la foto. La scena, a questo punto, è rimasta sgombra per Cecilia, che invece non ha avuto nessun ripensamento nell’essersi mostrata in topless solamente in mutandine.

In campo sentimentale, dopo diverse relazioni e la nascita del suo primogenito, Santiago, avuto con Stefano De Martino, la conduttrice sembra finalmente aver trovato la stabilità in amore grazie ad Antonino Spinalbanese, famoso hair stylist più giovane di lei di undici anni. I due sono di recente diventanti genitori della piccola Luna Marì ed ora sono a tutti gli effetti una famiglia, nonostante stiano insieme solamente da pochi mesi.

Confessandosi recentemente a Verissimo, la Rodriguez ha sottolineato come ci siano discussioni e, certe volte, la differenza d’età si faccia sentire, ma ha speso comunque parole bellissime per il compagno affermando con certezza che staranno insieme per sempre.