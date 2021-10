Inaspettati provvedimenti della coach Anna Pettinelli: questa volta i ragazzi l’hanno fatto grossa. Anche Flaza verrà fatta fuori come Inder?

Sicuramente non è stata una settimana facile per i ragazzi della scuola di Amici: prima abbiamo assistito ad un duro provvedimento disciplinare a causa delle scarse condizioni igieniche e del disordine che albergava nella casetta – ed ora ci ha pensato Anna Pettinelli a sconvolgere letteralmente il pubblico a casa.

Bisogna sottolineare, che i ragazzi l’hanno combinata davvero grossa. Non è bastata infatti la prima lezione impartita dalla produzione; due allievi si sono dimostrati più recidivi degli altri e – questa volta – la stessa Maria De Filippi è intervenuta per riprendere le due ‘pecore nere’. Stiamo parlando di Inder e Flaza, i quali hanno rispettivamente come coach Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini. Scopriamo quindi cos’è successo.

Inder cacciato, anche Flaza merita di uscire?

Nella puntata andata in onda lunedì 11 ottobre, Maria De Filippi ha deciso di mandare in onda i video che riprendevano Inder e Flaza mentre commettevano ripetute violazioni del regolamento. Inder in particolare, usava il telefono fuori l’orario consentito e ha fatto un ritardo di oltre mezz’ora alla lezione di canto con la professoressa. Anna Pettinelli è rimasta sconvolta dai video, in quanto pochi giorni prima aveva ripreso il suo allievo per il medesimo atteggiamento.

Inizialmente, sembrava che la coach del cantante avesse semplicemente intenzione di sospendergli la maglia. Qualche ora dopo invece, è arrivata in casa la comunicazione sconvolgente: a seguito dell’atteggiamento recidivo di Inder, Anna Pettinelli ha deciso di eliminarlo dal programma.

E Flaza? Tecnicamente meriterebbe più la cantante di Lorella Cuccarini di essere eliminata rispetto ad Inder. Non solo Flaza ha fatto un numero notevolmente maggiore di infrazioni, ma ha anche accusato la produzione di essere stata attaccata ingiustamente. La cantante inoltre, rientrata in casetta, si è rifiutata di chiedere scusa, in quanto – secondo lei – non aveva fatto niente di grave.

Tuttavia, l’arma di Flaza sarebbe proprio la sua coach: è risaputo ormai che Lorella Cuccarini venga definita ‘la regina delle mamme chioccia’ e quindi molti fan della trasmissione dubitano che Lorella sarà tanto drastica quanto la collega Anna Pettinelli. Cosa succederà quindi? La Cuccarini prenderà nella squadra anche Inder? Sostituirà Flaza con Inder? Oppure farà semplicemente l’ennesima ramanzina alla cantante senza prendere decisioni definitive?

Per scoprirlo dovremo attendere la messa in onda della prossima puntata di Amici, fatto sta però, che il popolo del web ha sviluppato una sola ed unica opinione: Flaza meritava di essere cacciata molto di più del compagno Inder.