Una Vita: Felipe è in coma per colpa di Laura

Vediamo insieme che cosa possiamo vedere nell’atteso appuntamento per quanto riguarda la nostra soap opera spagnola, Una vita.

Tutti i giorni, praticamente dalla prima puntata, abbiamo avuto sempre modo di vedere un appuntamento con la soap opera che arriva dalla Spagna e tiene incollati al piccolo schermo moltissimi telespettatori.

Stiamo parlando ovviamente di Una vita, dove oggi 14 ottobre andrà in onda un’attesissimo appuntamento, vediamo meglio insieme i dettagli.

Come si poteva immaginare, dopo il primo favore ovvero la testimonianza in favore di Genoveva, Laura è nuovamente ricattata da Velasco.

Felipe è molto grave

La vittima è sempre Felipe, il marito della donna che lui ha capito di amare, e tenere in pugno Laura purtroppo è facile, perchè in passato era stata accusata dell’omicidio del padre, ed è stato proprio l’avvocato Velasco a difenderla e toglierla dai guai.

Ovviamente, Laura fa quello che le viene chiesto di fare, perchè se andasse in prigione vorrebbe dire abbandonare la sorella paralitica Lorenza al suo destino.

Genoveva, nel momento in cui ha scoperto che Felipe voleva andare in Brasile per parlare con Santiago, ha capito che poteva essere scoperto e per questo motivo ha cercato di fermarlo in tutti i modi, riuscendoci alla fine.

La dark lady ha praticamente supplicato il marito, e questo ha scatenato una folle gelosia in Velasco.

L’uomo, rimasto solo con lei le ha anche chiesto come mai non avesse annullato il matrimonio, e se provava qualcosa per il marito, ma Genoveva ha negato ogni sentimento.

Velasco, però decide di escogitare un piano folle per togliere di torno il suo rivale in amore, con l’aiuto immancabile di Laura.

Felipe, dopo aver assunto un fortissimo veleno, barcolla e cadendo a terra sbatte la testa, in questo momento Laura capendo che può mascherare il tentato omicidio chiama i soccorsi.

L’uomo è molto grave ed è entrato in coma, ma sembra che per Velasco non sia abbastanza lui vuole il suo rivale senza vita, cosa succederà quindi nelle prossime puntate?