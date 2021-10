Love is in the air: Eda e Deniz decidono di sposarsi

Vediamo meglio che cosa succede nel nuovo appuntamento per quanto riguarda la soap opera turca Love is in the air.

Anche oggi attendiamo con ansia una nuova puntata della nostra amata soap opera dove si parla delle vicende che ruotano attorno allo studio ArtLive

Ma qualcosa di davvero eclatante sta per accadere, vediamo meglio insieme per quale motivo Eda e Deniz sono così vicini.

Iniziamo con il dire che sa perfettamente che con Eda deve obbligatoriamente provare tutte le carte, perchè Deniz prova un forte sentimento per lei.

Love is in the air: il matrimonio che non ti aspetti!

Approfittando della festa per la dolce attesa di Piril, fa quindi un’annuncio che lascia tutti senza parole, ovvero che a brevissimo si sposerà con la sua amata Eda.

La donna, ovviamente resta senza parole, perchè non era a conoscenza di nulla, ma sta al gioco davanti a tutti i loro amici e conoscenti.

Eda è convinta, però che Deniz lo abbia fatto per aiutarla a far tornare la memoria al suo vero amore, ovvero Serkan.

Selin, ovviamente osserva molto contenta quello che sta succedendo, perchè l’uomo è dalla sua parte!

Le nozze, sono solamente un modo in cui Deniz può continuare ad essere il suo fidanzato, e nel mentre Selin controllerà le mosse di Serkan.

Eda quindi è caduta nella trappola architettata in modo perfetto da Deniz su volere della sua nemica.

La donna però vede Serkan davvero molto confuso, dopo questo annuncio di matrimoni, ed ha paura che possa chiedere dei chiarimenti ad Eda, e magari ricordare poi qualcosa.

Per questo, dato che allo studio hanno un progetto importantissimo da terminare, Selin chiede a Deniz di correre in suo aiuto, costringendolo praticamente ad andare nell’unico posto dove Eda potrebbe parlare Serkan.

Insomma anche oggi ci aspetta un nuovo appuntamento davvero interessante con sempre mille avvenimenti che ci lasciano incollati al piccolo schermo per quasi un’ora.