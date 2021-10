Claudia Ruggeri: tutto sulla nuora, bellissima, di Paolo Bonolis

Claudia Ruggeri, tra i personaggi di ‘Avanti un Altro’, è molto riservata e della sua vita si sa poco. Ecco perché in tanti vorrebbero saperne molto di più: ecco tutte le informazioni su di lei.

Sorriso smagliante e bellezza mozzafiato: lei è Claudia Ruggeri, volto del mondo dello spettacolo che si sta facendo molto apprezzare per il suo ruolo nel ‘minimondo’ del quiz di Canale 5 ‘Avanti un Altro’.

Forse non tutti sanno che il rapporto di Claudia con Paolo Bonolis non è solo lavorativo: la Ruggeri è infatti anche la sua cognata, in quanto sposata con Marco Bruganelli che altro non è che il fratello di Sonia, moglie di Bonolis. Ecco di seguito tutte le curiosità sulla bella 38enne.

Claudia, la sua carriera

Modella, ballerina e showgirl molto apprezzata, Claudia Ruggeri è nata il 22 ottobre 1983 a Roma. I primi passi verso una carriera nel mondo dello spettacolo Claudia li muove dietro ai flash, lavorando come modella.

La prima esperienza in tv invece arriva con il programma ‘Chiambretti C’è‘ nel 2002/2003, al quale segue l’ottenimento di un ruolo nel film di Carlo Verdone ‘L’amore è eterno finché dura‘, uscito nelle sale italiane nel 2004.

Nello stesso anno inizia la sua collaborazione con ‘Domenica In’. Proprio durante il programma conosce l’allora conduttore Paolo Bonolis che la nota e la fa partecipare come ballerina nell’altro show di Canale 5 da lui condotto: ‘Ciao Darwin‘. La collaborazione con Paolo Bonolis è continuata anche con ‘Avanti un Altro‘, quiz d’intrattenimento nel quale oggi la showgirl ricopre il ruolo di ‘Miss Claudia‘ e di poliziotta.

Claudia Ruggeri e Bonolis, il legame anche nella vita privata

Come accennato prima, il legame con Bonolis continua anche nella vita privata: Marco Bruganelli, marito di Claudia, è fratello di Sonia, che è la moglie del noto conduttore. Nessun favoritismo, però: “Ho iniziato la gavetta in tv prima di conoscere Bonolis. E lavoro con lui da prima di fidanzarmi con Marco“, ha infatti specificato la showgirl, aggiungendo che “Paolo non rischierebbe mai di rovinare un programma per fare lavorare una parente“.

Nonostante appartenga al mondo dello spettacolo, Claudia non vuole mettere la sua vita sotto i riflettori, anzi, cerca di preservarla il più possibile. Proprio per questo di lei si sa così poco. Con Marco Claudia non ha figli, anche se lei stessa ha dichiarato di voler diventare presto mamma. “Intanto mi godo i nipoti: trascorro il tempo libero con i figli di mia sorella, mentre quelli di Paolo e Sonia vengono a cena da me e Marco e organizziamo dei pigiama party“, ha raccontato. La loro storia d’amore è iniziata proprio dietro le quinte di ‘Domenica In’, quando Claudia era in lacrime per una relazione appena finita. “Un giovane mi si è avvicinato dicendomi: “Chi fa piangere una ragazza così bella?”. Così ho incontrato Marco, il mio attuale marito“. E così il loro legame, forte e solido, continua ancora oggi e spesso viene raccontato anche sui social, dove la Ruggeri può contare un grosso numero di follower fedeli che la seguono sin dai suoi esordi in tv.

