Sylvester Stallone prende molto seriamente la realizzazione dei suoi prodotti cinematografici. Per questo lavora ad ogni ora del giorno.

Il talentuoso attore Sylvester Stallone è un vero e proprio artista a 360 gradi: oltre che impegnarsi nella recitazione infatti, egli è anche sceneggiatore, regista, produttore e pittore. Conosciuto prevalentemente per l’iconico ruolo di Rocky Balboa e Rambo, ha anche creato di suo pugno una serie di film tutta sua: The Expendables, prodotto conosciuto in Italia come I Mercenari.

La trama nacque dall’idea di Stallone di ricordare i blockbuster d’azione degli anni ’90, tanto che il punto di forza dei film risiede proprio nella capacità che ha avuto l’attore di rendere contemporaneo un genere di trent’anni fa. Proprio per il successo conquistato da Sly – così viene soprannominato – da qualche mese, Stallone ha comunicato l’inizio delle riprese del quarto film de’ I Mercenari.

LEGGI ANCHE —> Netflix rimuove tutti i film con Johnny Depp: ecco cosa sta succedendo

I Mercenari (The Expendables) – Iniziano le riprese del quarto capitolo

Recentemente, gli attori Sylvester Stallone e Jason Statham hanno comunicato dai rispettivi profili social le riprese del quarto capitolo della saga ideata dallo stesso Sly – I Mercenari. I primi film hanno avuto un incredibile successo, dal primo – uscito nel 2010 e diretto dallo stesso Stallone – fino all’ultimo, il quale ha debuttato nel 2014.

Tutti i film sono stati scritti dall’attore protagonista, il quale inizialmente aveva anche l’intenzione di dirigerli. Tuttavia, dopo l’esperienza con il primo film, Sylvester Stallone si rese conto che la regia lo distraeva eccessivamente dalle scene che doveva interpretare e così, pur mantenendo il ruolo di sceneggiatore, decise di affidare la sua opera a dei registi esterni.

LEGGI ANCHE —> Nicolas Cage, l’attore è irriconoscibile: come si è ridotto oggi

Per questo motivo, il quarto capitolo de’ I Mercenari verrà diretto da Scott Waugh. Inoltre, nel cast saranno presenti 50 Cent, Megan Fox, Andy Garcia e tanti altri volti stellari di Hollywood.

View this post on Instagram Un post condiviso da Sly Stallone (@officialslystallone)

LEGGI ANCHE —> Brigitte Nielsen: chi è, età, curiosità, vita privata

E per tutti coloro che pensano che la Sylvester Stallone si comporti da divo, ecco il video che smentisce questa considerazione. Sly lavora ad ogni ora del giorno per rendere il suo film perfetto, tanto da portarsi la sceneggiatura addirittura a cena! Nella voce fuori capo si può sentire presumibilmente una delle figlie che si lamenta del troppo lavoro dell’attore e lui risponde simpaticamente “Ah sì? E allora io mi mangio le mie parole e tu ti mangi il pane”.